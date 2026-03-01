Biển người theo chân Quan Thánh Đế Quân xuất du ở Chợ Lớn

8h sáng, trước sân Hội quán Nghĩa An (TPHCM), dòng người đổ về mỗi lúc một đông, khói hương bảng lảng hòa cùng tiếng trống lân dồn dập mở màn Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du - hay còn gọi là lễ vía Quan Công.

Với cộng đồng người gốc Hoa, đây không chỉ là một ngày vía mà còn là thời khắc thiêng liêng để gửi gắm niềm tin, ước nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, gia đình ấm no và một năm mới an lành, thịnh vượng.

Hội quán Nghĩa An là nơi có truyền thống thờ Quan Thánh Đế Quân lâu đời tại TPHCM, vì vậy ngày 13 tháng Giêng theo quan niệm dân gian là thời khắc Ngài hiển linh, cứu giúp người lương thiện, trừ tà diệt ác, giữ bình an cho dân, trở thành một trong những lễ trọng nhất năm, bên cạnh Lễ Nguyên tiêu (15 tháng Giêng).

Trong không khí trang nghiêm ấy, tượng thờ Quan Công được đặt lên kiệu, bắt đầu tuần du quanh khu Chợ Lớn để người dân chiêm bái. Pho tượng cao gần 1m, ngồi uy nghi trên ghế sơn son thiếp vàng, đã hiện diện hàng trăm năm như chứng nhân cho bao mùa hương khói và niềm tin bền bỉ của cộng đồng người Hoa tại TPHCM.

Lễ hội có sự tham gia của hơn 800 người rước với đội hình gồm đội Chiêng lớn mở đường; đoàn diễu hành học sinh trường tiểu học; các đoàn lân sư rồng nổi tiếng tại TPHCM; Đội Cồng chiêng cổ nhạc Triều Quần, đội ngũ cờ Tiêu Hội Quán Nghĩa An; đội ngũ bảng gỗ chư Thần; nhóm múa ngựa; nhóm Bát Tiên chúc mừng; sau cùng là đội rước kiệu Quan Thánh Đế Quân,…

Lộ trình xuất phát tại Hội quán Nghĩa An (đường Nguyễn Trãi) - Trần Xuân Hòa - Trần Hưng Đạo – Phùng Hưng - Hải Thượng Lãn Ông - Đỗ Ngọc Thạch - Nguyễn Trãi - Châu Văn Liêm – Lão Tử - Lương Nhữ Học - sau đó quay lại Hội quán Nghĩa An.

Hàng nghìn người dân đổ ra đường để được tận mắt ngắm nhìn đoàn rước đi qua. Người dân tại khu vực Chợ Lớn hân hoan đón chào đoàn rước kiệu Ông, tạo nên một bầu không khí vô cùng nhộn nhịp trước thềm Tết Nguyên tiêu.

Cộng đồng người Triều Châu tại TPHCM sử dụng 5 ngôn ngữ chính, vì vậy đoàn diễu hành sẽ lần lượt đi qua 5 Hội quán như một cách tượng trưng cho sự gắn kết và đồng lòng của cả cộng đồng. Đây cũng là dịp để người Hoa ở TPHCM tụ họp, nhắc nhớ về quê hương nguồn cội, đồng thời tôn vinh và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Về trưa, nắng đổ lửa xuống mặt đường nhưng nhiều người vẫn tạm gác công việc, đứng chờ đoàn rước Quan Thánh Đế Quân đi qua để được chiêm bái.

"Đã 4 năm nay, năm nào tôi cũng lập bàn cúng trước cửa hàng, thắp nhang cầu mong một năm yên bình, làm ăn thuận lợi. Quan Thánh Đế Quân với cộng đồng người Hoa như một vị thánh linh thiêng", bà Mạch (chủ cửa hàng vải trên đường Trần Hưng Đạo B) chia sẻ.

Nhiều người chen chân xin chụp ảnh, đưa tay chạm vào đoàn hóa trang ngựa, lân sư rồng, Thần Tài, Bát Tiên… như một cách “xin lộc” đầu năm.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện mừng Nguyên tiêu Bính Ngọ 2026. Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa là một chuỗi lễ hội đặc sắc mở đầu năm mới, đã được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, sự ghi nhận cho những giá trị văn hóa, tinh thần được gìn giữ qua bao thế hệ.

Không chỉ dừng ở nghi lễ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ còn góp phần bảo tồn phong tục truyền thống, bồi đắp đời sống tinh thần, lan tỏa tính nhân văn và thắt chặt tình đoàn kết Việt - Hoa, làm phong phú thêm diện mạo văn hóa của TPHCM mỗi độ xuân về.