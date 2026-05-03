"Biển người" đổ về di sản thế giới Tràng An trong ngày mở cửa rừng

Sáng 5/3, hàng nghìn người dân, du khách thập phương đã đổ về Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tham dự khai mạc lễ hội Tràng An năm 2026.

Lễ hội Tràng An được tổ chức vào ngày 17/3 âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ, tri ân Đức thánh Quý Minh đại vương (Ảnh: Thái Bá).

Lễ hội Tràng An là lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 17/3 âm lịch hàng năm. Năm nay lễ hội được tổ chức với chủ đề "Tràng An - Mạch nguồn linh khí" nhằm tưởng nhớ, tri ân Đức thánh Quý Minh đại vương (một trong những vị thần được thờ phụng theo tín ngưỡng dân gian, người có công trấn ải Nam Sơn, thuộc Hoa Lư tứ trấn, bảo vệ đất nước thời Hùng Vương thứ 18).

Ngoài ra, lễ hội còn là dịp để giáo dục truyền thống tưởng nhớ đến công đức của các bậc tiền nhân, tiếp tục tôn vinh chiều sâu lịch sử và giá trị trường tồn của Quần thể danh thắng Tràng An; khơi dậy truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc của các lớp thế hệ người dân cùng các giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng mang bản sắc riêng của một kinh đô cổ giữa lòng di sản thế giới.

Năm nay, tại lễ hội truyền thống này ban tổ chức mong muốn truyền đi thông điệp "Con người phải biết tôn trọng, gìn giữ và sống hài hòa với thiên nhiên". Theo đó, lễ hội mang đậm nét văn hóa, tâm linh gắn với bảo vệ môi trường độc đáo của Việt Nam, cũng là một trong những lễ hội sinh thái hiếm có trên thế giới.

Đông kín người trong ngày khai mạc lễ hội Tràng An (Ảnh: Thái Bá).

Lễ hội Tràng An còn được biết đến là Lễ mở cửa rừng. Theo quan niệm xưa, quanh năm rừng được đóng cửa, con người tuyệt đối không được khai thác, chỉ duy nhất một ngày 17/3 âm lịch người dân mới được vào rừng khai thác có kiểm soát.

"Lễ hội Tràng An không chỉ là ngày hội, mà là một cam kết cộng đồng: Sống trong di sản, gìn giữ di sản, truyền lại di sản cho thế hệ mai sau. Đây chính là mô hình tiêu biểu của phát triển bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Tham dự lễ hội, người dân và du khách thập phương được hòa mình vào đoàn rước rồng từ khu vực bến thuyền Tràng An xuôi theo dòng sông Sào Khê, thực hiện nghi lễ rước nước về đền Suối Tiên, sau đó dâng hương, hoa, lễ vật lên ban thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện nghi thức lấy nước tại lễ hội (Ảnh: Thái Bá).

Nhân dân địa phương và du khách dâng lễ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời tôn vinh những bậc tiền nhân đã có công khai phá và bảo vệ vùng đất thiêng của di sản Tràng An.