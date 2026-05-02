Vì sao mưa đá xuất hiện ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc?

Theo đó, vào khoảng 17-18h ngày 2/5, tại khu vực xã Hòa Lạc và phường Long Biên (Hà Nội) cùng nhiều tỉnh tại miền Bắc xuất hiện mưa đá ảnh hưởng đến người dân và hoa màu.

Tại Hà Nội, người dân ghi nhận mưa đá diễn ra vào khoảng 18h. Hạt mưa có kích thước khoảng 1-3cm. Trong đó, tại xã Hòa Lạc mưa đá xuất hiện thưa, đi kèm mưa lớn trong khoảng 10 phút.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua ảnh vệ tinh, định vị sét và radar thời tiết, vùng mây đối lưu gây mưa giông đang phát triển trên khu vực Hòa Bình và có xu hướng di chuyển về phía đông, tiến vào Hà Nội.

Cơ quan khí tượng dự báo trong khoảng 1-2 giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa giông cho các khu vực như Yên Bài, Ba Vì, sau đó lan rộng ra nhiều phường, xã khác của Hà Nội.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa đá tại Điện Biên chiều 2/5 (Ảnh: Dũng Vũ.

Không chỉ Hà Nội, mưa đá cũng xuất hiện tại nhiều địa phương miền Bắc trong chiều cùng ngày.

Tại Điện Biên, từ khoảng 17h mưa đá kèm giông, gió mạnh xảy ra tại nhiều xã, phường. Hạt mưa đá có kích thước 1-3cm, rơi dày đặc và kéo dài khoảng 15-20 phút.

Trận mưa đá kèm theo dông lốc khiến nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả như xoài, mận tại tỉnh Điện Biên bị rụng.

Cùng thời điểm, mưa đá cũng trút xuống các khu vực Văn Bàn, Than Uyên của tỉnh Lào Cai; Đại Từ của Thái Nguyên; một số khu vực thuộc tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ.

Hạt mưa đá tại Điện Biên chiều 2/5 có kích thước 1-3cm (Ảnh: Dũng Vũ).

Cơ quan khí tượng lý giải, nguyên nhân khiến miền Bắc xuất hiện dông lốc, mưa đá là do không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 25-27 độ vĩ bắc dịch chuyển xuống phía Nam, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển.

Dự báo từ trưa và chiều 3/5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi và khu Đông Bắc, sau đó mở rộng ra toàn bộ Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một phần Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối và đêm 3/5, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; Bắc Trung Bộ 21-24 độ C.

Tại Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo có mưa vừa và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.

Trong ngày và đêm 3/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại cây trồng, nhà cửa, hạ tầng. Mưa lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng thấp.

Trên biển, từ chiều tối 3/5, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, sóng cao 1,5-2,5m. Từ gần sáng 4/5, vùng biển phía đông bắc Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động, ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền.