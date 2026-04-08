Bí thư Trần Lưu Quang làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XVI

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và các Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI của TPHCM.

Theo quyết định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XVI.

Tại phiên họp tổ chiều 8/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quyết định phê chuẩn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bầu ông Trần Lưu Quang giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khoá XVI (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI của TPHCM đối với bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, và bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên TPHCM.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM trao quyết định cho các Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XVI (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, giữ chức Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Võ Văn Minh được các đại biểu bầu làm Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 30/3 vừa qua.

Tại Nghị quyết số 2072, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Huỳnh Thanh Nhân, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Theo nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, các lãnh đạo TPHCM trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh.

Trong đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa.