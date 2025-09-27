Bí thư Cần Thơ: Chúng ta không được phép dừng lại, bằng lòng, thỏa mãn!

Sáng 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Tham dự Đại hội có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội và 484 đại biểu chính thức là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho hơn 143.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan gian hàng tại đại hội sáng 27/9 (Ảnh: CTV).

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, khẳng định đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ.

Theo Bí thư Đỗ Thanh Bình, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các ban, bộ, ngành và Văn phòng Trung ương Đảng. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định theo Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên.

Theo Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, với truyền thống cách mạng anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Ông đề nghị các đại biểu từ kết quả Đại hội ở cấp cơ sở, với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú, tích cực tham gia đóng góp, đánh giá nêu bật những thành tựu, kết quả đã đạt được; đồng thời cần nhìn thẳng vào sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thảo luận dân chủ, cởi mở, nghiêm túc và thẳng thắn...

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng đề nghị kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc, toàn diện, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng đó, các đại biểu tham gia thảo luận sâu vào các chuyên đề để làm rõ thêm về kết quả và định hướng cho sự phát triển trong thời gian tới, từ đó xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội sát, đúng, phù hợp, biến tầm nhìn thành hiện thực.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, phát biểu tại đại hội (Ảnh: Minh Trung).

Theo người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ, những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đặt ra rất nặng nề nhưng cũng vô cùng vinh dự và vẻ vang, là trọng trách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, mà trước hết là đối với những đại biểu chính thức đang tham dự Đại hội.

"Tiếp nối và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của quê hương và bề dày truyền thống cách mạng, trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của TP Cần Thơ không cho phép chúng ta dừng lại, bằng lòng, thỏa mãn với những thành quả đã đạt được.

Tất cả chúng ta nhận thức sâu sắc rằng cần phải tiếp tục không ngừng nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa, cùng chung sức, đồng lòng, tiên phong gương mẫu, trách nhiệm, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đề ra...", ông Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh