Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm

Chiều 7/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 5 xã Sóc Sơn, Nội Bài, Trung Giã, Đa Phúc và Kim Anh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh 5 xã Sóc Sơn, Nội Bài, Trung Giã, Đa Phúc và Kim Anh là địa bàn hiếm có của thành phố, hội tụ đồng thời rừng, hồ, địa hình bán sơn địa và cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp.

Ông Ngọc yêu cầu các địa phương cần phải tận dụng tốt nhất lợi thế của mình trong việc phát triển kinh tế đặc biệt là kinh tế sinh thái, du lịch, dịch vụ; phải tạo mọi thuận lợi cho người dân trong vùng để phát triển kinh tế.

Bí thư Hà Nội yêu cầu các xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt tinh thần không trông chờ, cầu toàn, mà phải chủ động xây dựng các mô hình kinh tế đặc thù. Phải xác định rõ có điều kiện gì thì phát triển tốt điều kiện đó, không chờ hạ tầng hoàn chỉnh mới làm du lịch, dịch vụ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tham quan Nhà máy đốt rác phát điện tại khu xử lý chất thải Nam Sơn (Ảnh: H.S.).

Lưu ý tình trạng vi phạm đất rừng, đất nông nghiệp, xây dựng trái phép trên địa bàn, Bí thư Hà Nội chỉ đạo các xã không được né tránh trách nhiệm, không đùn đẩy giữa xã với sở, ngành.

"Khi đã phân cấp thì nơi nào được giao phải chịu trách nhiệm đến cùng. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm còn tồn tại, tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm", Bí thư Hà Nội nêu rõ.

Ông Ngọc đồng thời yêu cầu không để phát sinh vi phạm mới, các cơ quan liên quan phải làm rõ thẩm quyền quy hoạch rừng và có các giải pháp quyết liệt để giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan.

Người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội cho rằng tình trạng ô nhiễm môi trường phức tạp diễn ra trên địa bàn các xã. Ông yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với các xã, quản lý chặt chẽ toàn bộ khâu thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.

Bên cạnh đó, siết chặt kiểm soát xe chở rác trên đường và xử lý nghiêm mọi hành vi tiếp tay cho vi phạm môi trường, theo yêu cầu của Bí thư Hà Nội.

Ông Ngọc giao Đảng ủy UBND TP Hà Nội chỉ đạo xem xét, đề xuất mở rộng thêm 2 lò đốt rác trong khu xử lý rác thải Nam Sơn.

Nhiều biệt thự, nhà kiên cố được xây dựng ở khu vực hồ Đồng Đò, huyện Sóc Sơn cũ (Ảnh: Thành Đông).

Về xử lý úng ngập trên địa bàn các xã, Bí thư Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh xây dựng hệ thống đê điều, kè sông, cống tiêu úng, đặc biệt tại những tuyến đã từng bị ngập kéo dài nhiều ngày trong mùa mưa bão vừa qua; sớm triển khai các dự án điều tiết nước, vừa chống ngập, vừa tạo cảnh quan sinh thái.

Bí thư Hà Nội chỉ đạo Đảng ủy UBND thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn các xã về tỷ lệ điều tiết ngân sách, đồng thời rà soát thúc đẩy 3 dự án lớn trên địa bàn gồm dự án khu công nghiệp, công nghệ cao; dự án trường đua ngựa; dự án khu vui chơi, giải trí.

Ông Ngọc lưu ý dự án nào nhà đầu tư, nhà thầu không đủ năng lực phải kiên quyết thay thế, công tác giải phóng mặt bằng phải gắn với tiến độ thực chất, không làm hình thức.

Cùng với đó, ông Ngọc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án để đưa vào phục vụ sớm nhất tạo cơ hội, công ăn việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khoẻ cho người dân trong vùng và khu vực xung quanh.

Bí thư Hà Nội đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì giải quyết các vấn đề về rừng, xử lý rác thải cả cũ và mới. Trong đó, về quy hoạch rừng, ông Ngọc yêu cầu sở hoàn thành việc bàn giao cho các xã trước ngày 15/12, đồng thời rà soát trực tiếp tại chỗ để điều chỉnh quy hoạch sát thực tế.

Đối với xử lý rác thải, ông Ngọc chỉ đạo cần quy hoạch nhiều điểm xử lý bùn thải, công khai thu hút nhà đầu tư xử lý rác chôn lấp cũ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thu gom và kiểm soát...

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu đã được phân cấp thì phải làm đến nơi đến chốn. Những tồn tại kéo dài về đất đai, môi trường, dự án chậm tiến độ, giao thông yếu kém phải có lộ trình xử lý cụ thể, dứt điểm.