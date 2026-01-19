Bí thư Điện Biên: Cải cách thủ tục hành chính, tạo "luồng xanh" hút đầu tư

Đó là một trong những đột phá trọng tâm tỉnh Điện Biên sẽ thực hiện trong giai đoạn tới, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, được Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Trần Tiến Dũng nhấn mạnh khi trả lời báo chí trước thềm Đại hội XIV của Đảng.

3 đột phá để Điện Biên tăng trưởng 10-11%/năm

Bí thư Trần Tiến Dũng cho biết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10-11%/năm. Đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhằm đưa Điện Biên phát triển “xanh - thông minh - bền vững”, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, theo ông Dũng, tỉnh tập trung vào 3 nhóm đột phá.

Trước hết, Điện Biên xác định đột phá về hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là yếu tố then chốt, quyết định.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng kiểm tra thực địa các dự án trên địa bàn phường Điện Biên Phủ (Ảnh: Quang Long).

“Tỉnh tập trung hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, tạo môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh như: Xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chính sách hỗ trợ du lịch thông minh gắn với phát huy bản sắc văn hóa... và coi đó là những nhiệm vụ xuyên suốt, là “chìa khóa mở cửa” cho các nguồn lực xã hội tham gia phát triển”, ông Dũng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Điện Biên cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định một số nhóm dự án trọng điểm cần thu hút đầu tư thực hiện theo “luồng xanh”, cắt giảm 70- 90% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và tạo điều kiện tối đa, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thứ hai, ông nhắc đến đột phá về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược và kết nối không gian phát triển để tháo gỡ những điểm nghẽn của một tỉnh miền núi, biên giới.

Ông Dũng cho hay tỉnh sẽ ưu tiên huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tuyến kết nối đến cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú, mở ra hướng phát triển mới với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc...

Cùng với đó, địa phương sẽ phát triển đồng bộ hạ tầng điện, viễn thông và hạ tầng du lịch, từng bước giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thu hút đầu tư và lưu thông hàng hóa, dịch vụ.

Thứ ba, Điện Biên xác định đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều loại hình; đổi mới các sản phẩm du lịch hiện có. Cùng với việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, Bí thư Điện Biên cho biết tỉnh sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tăng cường gắn kết du lịch với văn hóa, thể thao, ẩm thực và sản xuất nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Pu Nhi (Ảnh: Quang Long).

Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt coi trọng đột phá về phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Đây được xác định là giải pháp lâu dài, then chốt để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”, ông Dũng nhấn mạnh và cho biết Điện Biên xác định tập trung cho đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng AI trong quản lý Nhà nước; từng bước phát triển kinh tế số, tạo dư địa tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

Mở rộng hợp tác với các tỉnh có chung đường biên giới

Về củng cố quốc phòng - an ninh, ông Trần Tiến Dũng nhấn mạnh Điện Biên là tỉnh có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh; là vùng đất “phên dậu” nơi biên cương của Tổ quốc, với đường biên giới dài hơn 455km, tiếp giáp với 2 nước bạn Lào và Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tặng quà người dân bản Mường Luân 1, xã Mường Luân nhân ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 (Ảnh: Quang Long).

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định quan điểm phát triển đất nước trong giai đoạn mới là “phát triển để ổn định và ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước”.

Bí thư Điện Biên nhấn mạnh muốn củng cố và phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải làm cho Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bà con nhân dân yên tâm ở khu vực biên giới lao động, sản xuất cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền, giữ rừng, bảo vệ an ninh nguồn nước.

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh tháng 7/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên: “Tinh thần Điện Biên Phủ cần tiếp tục được thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển”.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng kiểm tra, động viên các lực lượng thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Xa Dung (Ảnh: Quang Long).

Bí thư Trần Tiến Dũng cam kết địa phương sẽ nỗ lực hành động nhằm thu hút đầu tư, khơi thông mọi nguồn lực; tập trung các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu xóa bản trắng chưa có điện, xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đưa Điện Biên trở thành tỉnh không ma túy vào năm 2030…

Cùng với đó, địa phương sẽ tăng cường mở rộng hợp tác với các tỉnh có chung đường biên giới nước bạn Lào và Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu nhân dân, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển.