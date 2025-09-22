Giá chung cư Hà Nội tăng gấp 3 lần sau 10 năm, giấc mơ an cư thêm xa vời

Chung cư Hà Nội lập mặt bằng giá mới

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRES), giai đoạn 2014-2015, giá chung cư Hà Nội dao động khoảng 18-25 triệu đồng/m². Tuy nhiên, đến quý II năm nay, giá chung cư trung bình tại Hà Nội đã lên tới 75,5 triệu đồng/m². Nhiều dự án cao cấp thậm chí đang chào bán ở mức 100-150 triệu đồng/m². Như vậy, chỉ trong 10 năm, giá trung bình chung cư đã tăng gấp 3 lần.

Khảo sát của phóng viên Dân trí cho thấy, năm 2015 các căn hộ HH Linh Đàm được bán với giá khoảng 15 triệu đồng/m². Hiện nay, dù xuống cấp và nhiều căn chưa có sổ đỏ, nhưng giá rao bán vẫn ở mức 45-50 triệu đồng/m².

Tại dự án Hà Nội Center Point, thời điểm 2017, chủ đầu tư bàn giao căn hộ với giá từ 35 triệu đồng/m², thì nay các căn hộ tại đây đều được rao bán trên 100 triệu đồng/m².

Năm 2015, các căn hộ tại dự án Thăng Long Number 1 có giá khoảng 28 triệu đồng/m², đến nay đã tăng lên 80-90 triệu đồng/m².

Một số dự án mới đưa vào sử dụng chưa đầy 5 năm cũng ghi nhận mức tăng gần gấp 3 lần. Đơn cử, chung cư Phương Đông Green Park (phường Yên Sở) mở bán năm 2020 với giá 27-30 triệu đồng/m², hiện đang được rao bán 75-80 triệu đồng/m².

Giá chung cư Hà Nội tăng nhanh vì đâu?

Ông Lê Đình Chung – chuyên gia bất động sản – cho rằng, tình trạng giá nhà leo thang tại các đô thị lớn chủ yếu xuất phát từ sự mất cân đối nguồn cung. Nhiều năm qua, các chủ đầu tư tập trung phát triển sản phẩm trung và cao cấp, trong khi nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền ngày càng khan hiếm.

Quỹ đất dành cho nhà ở giá rẻ ngày càng hạn chế, chi phí đầu vào tăng, cùng với việc thiếu chính sách khuyến khích đầu tư vào phân khúc bình dân, càng khiến thị trường thêm mất cân bằng.

"Nếu không có giải pháp can thiệp mạnh mẽ, nhất là trong phát triển nhà ở xã hội và kiểm soát mặt bằng giá, giấc mơ sở hữu nhà của người thu nhập thấp sẽ ngày càng xa vời" – ông Chung cảnh báo.

Một dự án chung cư tại Hà Nội (Ảnh: Tâm Nguyên).

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) – cho biết, thời gian qua giá chung cư Hà Nội tăng nhanh và đã vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người mua. Với phân khúc sơ cấp, chi phí đầu vào tăng mạnh, nguồn cung chủ yếu tập trung ở hạng sang nên gần như không còn căn hộ giá rẻ. Trong quý vừa qua, chung cư mới có giá dưới 60 triệu đồng/m² gần như biến mất.

Đối với chung cư cũ, giá bị chi phối bởi nhóm đầu cơ, khiến dù đã cao nhưng vẫn tiếp tục bị đẩy lên. Với mức giá hiện tại, người mua thực rất khó tiếp cận. Minh chứng là thanh khoản chung cư nửa đầu năm sụt giảm mạnh, một phần vì nhà đầu tư và người dân có tâm lý chờ đợi thêm tín hiệu từ thị trường.

“Giá chung cư đã tiệm cận mức trần, khó có thể tăng sốc như giai đoạn trước. Tuy nhiên, nếu tiếp tục neo ở mức cao, thanh khoản sẽ còn bị ảnh hưởng”, ông Đính nói.

Ông Phạm Đức Toản – chuyên gia bất động sản – nhận định, giá chung cư Hà Nội tăng mạnh chủ yếu do nguồn cung hạn chế và tập trung ở phân khúc cao cấp.

Với chung cư cũ, trước năm 2022 thường chỉ phục vụ nhu cầu để ở, khi bán lại chủ nhà thường chịu lỗ. Nhưng từ năm 2022, dòng vốn đầu tư và đầu cơ đổ vào phân khúc này nhiều hơn. Khi đã ôm hàng, giới đầu cơ chắc chắn chỉ bán ra khi có lãi, khiến giá liên tục bị đẩy lên.

“Giải pháp cho bài toán giá nhà là phải tăng nguồn cung, giúp người mua có thêm lựa chọn. Dù chi phí phát triển dự án tăng có thể tác động đến giá, nhưng vẫn phải bám sát cung – cầu. Chỉ đến giai đoạn 2026-2027, khi nguồn cung mới tăng mạnh, giá chung cư Hà Nội mới có thể điều chỉnh hợp lý hơn”, ông Toản nói.