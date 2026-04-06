Bé trai mất tích được tìm thấy đang ngủ cạnh bãi vật liệu

Ngày 6/4, lãnh đạo UBND xã Nhơn Châu (Gia Lai) cho biết sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy và bàn giao cháu T.N.Q. (9 tuổi, trú thôn Tây) về với gia đình an toàn.

Trước đó, khoảng 23h ngày 5/4, chính quyền địa phương nhận tin báo từ chị Thái Thị Thiện (trú tại thôn Tây) về việc con trai rời khỏi nhà từ 18h cùng ngày nhưng đến khuya vẫn chưa trở về.

Cháu Q. được lực lượng chức năng tìm thấy trong đêm khi đang ngủ cạnh bãi vật liệu công trình ở xã (Ảnh: Khánh Nam).

Xác định tình huống tiềm ẩn nguy hiểm, ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Châu, chỉ đạo huy động các lực lượng phối hợp tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm.

Các tổ tìm kiếm được triển khai rà soát nhiều khu vực như khu dân cư, bãi biển, tuyến đường ven đảo và các địa điểm công cộng. Công tác tìm kiếm diễn ra khẩn trương, đồng thời trấn an gia đình.

Đến khoảng 1h20 ngày 6/4, tổ tìm kiếm do Thượng úy Nguyễn Văn Khứ, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã và Tiểu đội 1, Trung đội Dân quân Thường trực, cùng người dân đã tìm thấy cháu bé đang nằm ngủ trên bãi vật liệu cạnh công trình xây dựng tại quảng trường của xã.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Châu bàn giao cháu Q. về với gia đình (Ảnh: Khánh Nam).

Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe cháu Q. ổn định. Lực lượng chức năng sau đó thông báo dừng tìm kiếm và bàn giao cháu cho gia đình.

Sự việc cho thấy sự chủ động, kịp thời của lực lượng chức năng địa phương trong xử lý tình huống, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.