Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Hải Phòng được gia đình hiếm muộn nhận nuôi dưỡng

Ngày 3/4, người dân tại Tổ dân phố Kiền Bái 3, phường Thiên Hương (Hải Phòng) phát hiện một bé trai khoảng 8 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà chị Quàng Thị Xum.

Theo Hội Liên hiệp phụ nữ phường, thời điểm hơn 5h, người dân đi tập thể dục thấy cháu bé được quấn khăn, đặt trong giỏ cùng một số vật dụng cần thiết. Bên cạnh có tờ giấy viết tay ghi ngày sinh và lời nhắn nhờ nuôi giúp.

Chị Quàng Thị Xum (bên trái) đăng ký tạm thời chăm sóc cháu bé trong thời gian chờ công an phường xác minh vụ việc (Ảnh: Bùi Hương/Báo Hải Phòng).

Người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ chăm sóc ban đầu cho cháu như giữ ấm, theo dõi sức khỏe, đảm bảo an toàn trong thời gian chờ cơ quan chức năng tiếp nhận.

Ngay sau khi nhận thông tin, Hội Liên hiệp phụ nữ phường cùng các lực lượng chức năng có mặt, kiểm tra tình hình và kịp thời hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho cháu bé.

Cùng ngày, vợ chồng chị Quàng Thị Xum là gia đình hiếm muộn đã đến UBND phường đăng ký nhận nuôi. Công an và Phòng Văn hóa - Xã hội phường tạm thời bàn giao cháu bé cho gia đình chăm sóc trong thời gian xác minh vụ việc.

Đảng ủy phường Thiên Hương cũng đến thăm hỏi, trao quà động viên cháu bé trong sáng cùng ngày.