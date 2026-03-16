Bầu cử Quốc hội và HĐND: Củng cố vai trò hoạch định chính sách trong phát triển đất nước

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, bản Nậm Sảo 2, xã biên giới Pa Tần, Lai Châu (Ảnh: Quý Trung/TTXVN).

Nghị sỹ Đảng Lao động (PT), Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Hạ viện Mexico kiêm Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Mexico - Việt Nam, bà Ana Karina Rojo Pimentel bày tỏ tin tưởng các đại biểu được lựa chọn trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam hôm 15/3 sẽ là những người có năng lực, liêm chính và đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, qua đó tiếp tục củng cố vai trò của Quốc hội trong hoạch định chính sách và định hướng phát triển đất nước.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Mexico nhân dịp Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nghị sỹ Ana Karina cho rằng trong bối cảnh địa chính trị thế giới ngày càng phức tạp và thay đổi không ngừng, các cơ quan lập pháp cần xây dựng hệ thống pháp luật vừa bảo đảm chủ quyền quốc gia vừa thích ứng với xu thế hội nhập.

Các văn bản pháp lý cần bảo vệ tài nguyên và nền kinh tế quốc gia, đồng thời bảo đảm lợi ích từ hội nhập được phân bổ công bằng, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và toàn xã hội.

Bên cạnh đó, việc xây dựng khung pháp lý phù hợp với sự phát triển của khoa học - công nghệ cũng là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm công nghệ trở thành động lực thúc đẩy phát triển bao trùm, thay vì tạo ra khoảng cách xã hội.

Điều này bao gồm việc bảo vệ quyền lợi của người lao động trước quá trình tự động hóa cũng như bảo đảm quyền tiếp cận Internet trở thành quyền thiết yếu của mọi công dân.

Hơn nữa, các nghị viện cũng cần tiếp tục hiện đại hóa hoạt động, thúc đẩy mô hình nghị viện mở và tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng luật pháp, qua đó giúp các quyết sách lập pháp phản ánh sát hơn thực tiễn xã hội.

Trong bối cảnh đó, theo bà Ana Karina, việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong đời sống chính trị là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp và phản ánh đầy đủ tiếng nói của xã hội.

Bà Ana Karina cũng đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong tiến trình phát triển của đất nước trong suốt 8 thập kỷ qua, cho rằng Quốc hội Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối phát triển của đất nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc thực thi các chính sách nhằm bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân.

Kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy nghị viện không chỉ là cơ quan lập pháp mà còn là trụ cột bảo đảm tính ổn định và định hướng lâu dài cho quá trình phát triển quốc gia.

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động lập pháp của Mexico, Nghị sỹ Ana Karina cho biết quốc gia Mỹ Latinh này hiện nằm trong nhóm các quốc gia đạt mức cân bằng giới cao trong đại diện chính trị, và việc mở rộng vai trò của phụ nữ trong Quốc hội và các cơ quan dân cử sẽ góp phần tăng cường tính đại diện, phản ánh đầy đủ hơn tiếng nói của xã hội trong quá trình xây dựng chính sách.

Đánh giá về vai trò của nghị viện trong việc thể chế hóa các định hướng phát triển quốc gia, Nghị sỹ Ana Karina cho rằng cơ quan lập pháp là trụ cột bảo đảm tính ổn định và nền tảng pháp lý cho các chiến lược phát triển dài hạn.

Việc thường xuyên cập nhật và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý giúp các quốc gia thích ứng với những biến đổi của môi trường kinh tế - chính trị quốc tế, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho các chính sách phát triển.

Đề cập đến việc thúc đẩy hợp tác liên nghị viện nói chung, hợp tác nghị viện Việt Nam - Mexico nói riêng và ngoại giao nghị viện, bà Ana Karina khẳng định Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Mexico - Việt Nam luôn sẵn sàng chào đón các nghị sỹ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế và văn hóa, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Cuối cùng, Nghị sỹ Mexico lưu ý các nhóm nghị sỹ hữu nghị cần đóng vai trò như cầu nối tăng cường quan hệ giữa các quốc gia, đặc biệt là giữa các nước đang phát triển. Ngoại giao nghị viện cần hướng tới những mục tiêu thiết thực như phát triển xã hội, nâng cao phúc lợi và cải thiện đời sống của người dân.

Việc tăng cường trao đổi và học hỏi kinh nghiệm giữa các quốc gia sẽ giúp xây dựng các chính sách hiệu quả hơn, qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Mexico và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững.