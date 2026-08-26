Hàng trăm con trâu gặm cỏ giữa lòng hồ Dầu Tiếng

Giữa mùa khô, khi nước hồ Dầu Tiếng rút dần, những bãi cỏ xanh mướt rộng lớn tại khu vực xã Dương Minh Châu (Tây Ninh) trở thành "thiên đường" cho hàng trăm con trâu. Nhiều hộ chăn nuôi quy mô lớn đã tranh thủ đưa đàn trâu đến đây chăn thả, tạo nên một khung cảnh yên bình và mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Bên lòng hồ Dầu Tiếng, hàng trăm con trâu nhởn nhơ gặm cỏ, đắm mình dưới làn nước mát giữa cái nắng gay gắt buổi trưa, vẽ nên một bức tranh đồng quê thanh bình hiếm thấy.

Ông Nguyễn Chí Bình (47 tuổi), một người chăn trâu tại khu vực lòng hồ, cho biết hiện có khoảng 650 con trâu được chăn thả tại đây, chia thành hai đàn. Riêng đàn trâu ông Bình chăm sóc có hơn 350 con, là tài sản chung của nhiều hộ dân góp lại.

Theo ông Bình, mỗi năm trâu mẹ trưởng thành có thể sinh một con. Trâu nuôi khoảng 3 năm đạt trọng lượng 150kg, có giá từ 35-40 triệu đồng/con. Nhờ đó, mỗi hộ nuôi trâu tại đây có thể thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Sau khi ăn no, đàn trâu lại xuống hồ Dầu Tiếng ngâm mình tránh nóng, rồi tiếp tục lên bờ gặm cỏ. Thức ăn của chúng chủ yếu là cỏ mọc tự nhiên phong phú tại khu vực lòng hồ.

Khoảng 12h, ngày 25/8, ông Nguyễn Tấn Dũng (48 tuổi, ngụ xã Dương Minh Châu) vội vã chạy xe máy về nhà lấy cơm rồi quay lại lòng hồ Dầu Tiếng để tiếp tục công việc chăn trâu.

Ông Dũng chia sẻ: “Ban ngày, tôi thả trâu ăn cỏ giữa lòng hồ và canh không cho đàn trâu chạy vào rẫy mì gần bờ. Lòng hồ khô cạn, diện tích rộng nên chúng tôi phải dùng xe máy để chăn trâu”.

Theo ông Dũng, người dân chăn thả trâu tại lòng hồ Dầu Tiếng khoảng 5-6 tháng trong mùa khô. Khi mùa mưa đến, nước hồ dâng cao, các đàn trâu sẽ được di chuyển đến khu vực khác để chăn thả hoặc đưa về trang trại cho ăn rơm.

“Có những hộ gửi trâu nhờ anh em chúng tôi trông giúp và trả công. Đến tối, trâu được lùa về bãi, đóng cọc để tránh chạy đi nơi khác. Sáng hôm sau, tôi tiếp tục ra hồ lùa trâu đi ăn”, ông Dũng kể.

Giữa trưa nắng, bà Hồng Loan (45 tuổi) tranh thủ cào, trở phân trâu cho khô để đóng bao, bán cho các cửa hàng cây cảnh và người có nhu cầu. Mỗi sáng, khi đàn trâu rời bãi đi ăn, bà lại gom phân trâu về phơi khô. Công việc này giúp bà có thêm thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.

“Gia đình tôi vừa nuôi trâu, vừa gom phân trâu phơi khô để bán. Nói chung, nếu chịu khó thì mọi thứ từ con trâu đều có thể mang lại thu nhập cho người nuôi. Vào mùa khô, cỏ trong lòng hồ nhiều nên trâu ăn, trộm vía mau lớn”, bà Loan chia sẻ.

Nghề nuôi trâu nhiều năm qua đã giúp nhiều hộ dân ở Tây Ninh có nguồn thu nhập ổn định, với doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Việc tận dụng lòng hồ Dầu Tiếng vào mùa khô để chăn thả trâu là một giải pháp hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho người dân địa phương.

Hồ Dầu Tiếng nằm giáp ranh giữa 3 địa phương Tây Ninh, TPHCM và Đồng Nai (Đồ họa: An Huy).