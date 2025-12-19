Bắt cá thể voọc quý hiếm thường xuyên vào khu dân cư

Ngày 19/12, Công an xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiếp nhận cá thể voọc gáy trắng từ người dân và bàn giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) chăm sóc.

Cá thể voọc có trọng lượng khoảng 5kg, tình trạng sức khỏe ổn định. Trước đó, cá thể voọc sinh sống hoang dã tại khu vực lèn đá thuộc thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn, thường xuyên vào khu dân cư tìm kiếm thức ăn.

Cá thể voọc được bàn giao cho cơ quan chức năng chăm sóc, bảo tồn (Ảnh: Nhật Anh).

Lo sợ voọc tấn công, một số người dân đã bẫy bắt an toàn và giao cá thể động vật hoang dã này cho cơ quan chức năng.

Voọc gáy trắng (hay còn gọi voọc Hà Tĩnh) có tên khoa học Trachypithecus hatinhensis, một trong những loài linh trưởng được xếp hạng cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam, cần ưu tiên bảo tồn. Voọc gáy trắng là loài đặc hữu của khu vực miền Trung Việt Nam và Lào.