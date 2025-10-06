Bão Matmo đi vào Vịnh Bắc Bộ, sẽ đổ bộ Quảng Ninh sáng sớm nay

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều tối 5/10, bão Matmo (bão số 11) đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Lúc 20h, bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão đã giảm xuống còn cuối cấp 11, đầu cấp 12.

Theo ông Khiêm, tại khu vực bán đảo Lôi Châu đã ghi nhận gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo bão sẽ tiếp tục suy yếu 2-3 cấp trước khi đổ bộ vào khu vực giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) vào sáng sớm 6/10.

Bão Matmo dự kiến đổ bộ vào khu vực giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) khoảng sáng sớm 6/10 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, khoảng 22h đêm 5/10, vùng biển ven bờ Quảng Ninh - Hải Phòng bắt đầu có gió mạnh cấp 6, từ sau 23h gió bão tăng lên cấp 7-8, riêng khu vực Móng Cái khả năng gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định gió sẽ mạnh nhất từ khoảng 1h đến 7h ngày 6/10 ở vùng ven biển và từ 5h đến 12h ngày 6/10 ở các tỉnh sâu trong đất liền.

Dự báo chi tiết các khu vực, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ đêm 5/10 đến trưa 6/10, khu vực ven biển Quảng Ninh - Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Khu vực phía Đông Bắc Quảng Ninh (Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà) có gió cấp 8-9, giật cấp 11-12. Các khu vực còn lại của Quảng Ninh, ven biển Hải Phòng có gió cấp 7-8, giật cấp 10, khả năng thiệt hại cho các nhà yếu, cây xanh, khu vực ven biển và đảo Cát Hải.

Dự báo khu vực Hưng Yên, phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (khu vực tỉnh Bắc Giang cũ) có gió cấp 6-7, giật cấp 9, cường độ gió này ảnh hưởng đến điện lực, cây trồng và giao thông.

Khu vực Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Cao Bằng có gió cấp 6-7, giật cấp 9-10, vùng núi có thể xảy ra gió quật mạnh, lốc xoáy cục bộ.

Theo dự báo, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 150mm/3 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Dự báo lượng mưa các khu vực ở Hà Nội (Ảnh: Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ).

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định Hà Nội ít chịu ảnh hưởng gió bão nhưng cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10, Hà Nội có mưa vừa, mưa to phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 150mm.

Do hoàn lưu bão rộng, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh xảy ra trước, trong và sau khi bão đổ bộ.

Dự báo thời tiết ngày 6/10 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.