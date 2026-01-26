Báo công an tìm chủ nhân xe Mercedes C250 bị "bỏ quên" 2 năm ở gara

Ngày 26/1, anh P. - chủ đại lý phụ tùng ô tô tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa - cho biết đã trình báo cơ quan công an nhờ tìm chủ nhân xe Mercedes C250 bị “bỏ quên” tại gara suốt gần 2 năm.

“Sau nhiều ngày chờ đợi nhưng chủ nhân chiếc xe không đến, tôi đã trình báo công an phường nhờ tìm kiếm”, anh P. nói.

Xe Mercedes của nữ khách hàng để lại gara suốt 2 năm (Ảnh: Fanpage Otofun Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng tháng 6/2024, một nữ khách hàng mang chiếc Mercedes C250 đến một gara ô tô trên địa bàn phường Hàm Rồng để sơn và sửa chữa. Anh P. là người cung cấp phụ tùng cho gara này.

Sau khi xe được sửa chữa xong, anh P. liên hệ với chủ gara để thanh toán tiền phụ tùng thì bất ngờ được thông báo rằng chủ xe không quay lại nhận phương tiện.

Suốt gần 2 năm qua, việc chủ nhân không đến nhận xe khiến anh P. và chủ gara phải bỏ mỗi tháng 250.000 đồng để gửi xe tại bến bãi, chờ khách hàng quay lại giải quyết.

Dù đã nhiều lần liên hệ với nữ khách hàng, anh P. chỉ nhận được lời hứa sẽ sớm đến xử lý sự việc. Trong tình thế bất đắc dĩ, anh và chủ gara buộc phải đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm chủ nhân chiếc xe.

Theo anh P., riêng tiền thay thế phụ tùng cho chiếc xe đã lên tới gần 50 triệu đồng. Còn chi phí sơn, sửa chữa tại gara, anh không nắm rõ tổng số tiền cụ thể.