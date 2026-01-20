Bí ẩn chủ nhân Mercedes để gần 2 năm ở gara: Mất tiền gửi xe mỗi tháng

Liên quan đến vụ việc trên, anh P. - người đăng tải thông tin tìm kiếm chủ nhân xe Mercedes C250 - cho biết ngoài khoản tiền phụ tùng sửa chữa chưa được thanh toán, trong gần 2 năm qua, anh và chủ gara còn phải tốn thêm chi phí gửi xe tại bãi trông giữ.

“Mỗi tháng chúng tôi phải trả 250.000 đồng để đem xe của vị khách đi gửi”, anh P. chia sẻ.

Theo anh P., riêng tiền thay thế phụ tùng cho chiếc xe đã lên tới gần 50 triệu đồng. Còn chi phí sơn, sửa chữa tại gara, anh không nắm rõ tổng số tiền cụ thể.

Chiếc xe của nữ khách hàng để lại gara suốt 2 năm (Ảnh: Fanpage Otofun Thanh Hóa).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, anh P. - chủ một đại lý phụ tùng ô tô tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa đã đăng tải thông tin tìm kiếm chủ nhân xe Mercedes C250 bị “bỏ quên” tại gara suốt gần 2 năm.

Khoảng tháng 6/2024, một nữ khách hàng mang chiếc Mercedes C250 đến một gara ô tô trên địa bàn phường Hàm Rồng để sơn và sửa chữa. Anh P. là người cung cấp phụ tùng cho gara này.

Sau khi xe được sửa chữa xong, anh P. liên hệ với chủ gara để thanh toán tiền phụ tùng thì bất ngờ được thông báo rằng chủ xe không quay lại nhận phương tiện.

Suốt gần 2 năm qua, việc chủ nhân không đến nhận xe khiến anh P. và chủ gara phải bỏ tiền túi để gửi xe tại bến bãi, chờ khách hàng quay lại giải quyết.

Dù đã nhiều lần liên hệ với nữ khách hàng, anh P. chỉ nhận được lời hứa sẽ sớm đến xử lý sự việc. Trong tình thế bất đắc dĩ, anh và chủ gara buộc phải đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm chủ nhân chiếc xe.

Anh P. cho biết, nếu đến ngày 25/1 vẫn không có ai đến nhận xe, anh sẽ nhờ cơ quan công an vào cuộc xử lý theo quy định.