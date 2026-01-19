Bí ẩn chủ nhân của xe Mercedes C250 để ở gara gần 2 năm chưa quay lại lấy

Một chủ đại lý phụ tùng ô tô tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, đang "dở khóc dở cười" khi phải đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm chủ nhân của xe Mercedes C250 đã "bỏ quên" tại gara gần 2 năm nay.

Anh P., chủ đại lý phụ tùng ô tô, chia sẻ trên mạng xã hội: "Chuyện là bác chủ xe đến gara em để sửa xe, nhưng đã để xe ở gara suốt gần 2 năm mà không quay lại lấy. Tiền sửa em không thu được, trong khi mỗi tháng lại phải tốn tiền bãi gửi xe cho bác".

Chiếc xe Mercedes C250 bị bỏ quên tại gara gần 2 năm (Ảnh: Fanpage Otofun Thanh Hóa).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh P. cho biết vào khoảng tháng 6/2024, một khách hàng nữ đã mang chiếc Mercedes C250 đến một gara ô tô trên địa bàn phường Hàm Rồng để sơn và sửa chữa. Anh P. là người cung cấp phụ tùng cho gara này.

Sau khi xe được sửa chữa xong, anh P. liên hệ với chủ gara để thanh toán tiền phụ tùng thì bất ngờ được thông báo rằng chủ xe đã không quay lại nhận xe. Suốt gần 2 năm qua, chủ nhân chưa đến nhận khiến anh P. và chủ gara phải bỏ tiền túi để gửi xe tại bến bãi, chờ đợi khách hàng quay lại giải quyết.

Anh P. cũng cho hay, anh đã nhiều lần liên hệ với vị khách hàng này nhưng chỉ nhận được lời hứa sẽ sớm đến xử lý sự việc. Do tình thế bất đắc dĩ, anh và chủ gara buộc phải đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm chủ nhân chiếc xe.

"Vì thời gian kéo dài quá lâu, chúng tôi buộc phải đăng tin tìm chủ xe để giải quyết dứt điểm. Nếu đến ngày 25/1 vẫn không có ai đến nhận, chúng tôi sẽ nhờ cơ quan công an vào cuộc xử lý", anh P. khẳng định.