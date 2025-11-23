Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh, hết nồm ẩm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hai ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều trời nắng.

Dự báo khu vực cao nguyên Trung Bộ những ngày tới có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, từ ngày 3/3, Bắc Bộ chuyển mưa lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực Trung Trung Bộ từ 3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tình trạng nồm ẩm nhẹ ở miền Bắc những ngày tới xảy ra vào sáng sớm và đêm. Khoảng ngày 3/3, khi không khí lạnh tràn về, tình trạng nồm ẩm chấm dứt.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 1/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều và tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.