Việt Nam có đủ điều kiện, dư địa để tăng trưởng từ 10% giai đoạn 2026-2030

Chiều 21/1, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đại biểu tiến hành tham luận nhiều nội dung quan trọng.

Cổ vũ tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Tham luận với chủ đề: “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới” của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đề cập, làm sáng rõ công tác chính trị, tư tưởng là công việc quan trọng bậc nhất của Đảng, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.

Tham luận do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, trình bày khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng.

Trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người, Đảng ta luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động Đảng; là lĩnh vực trọng yếu xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ.

Công tác này đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng, cổ vũ, lan tỏa tích cực, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị, xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong bối cảnh đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới với mục tiêu phát triển bứt phá toàn diện, với khát vọng xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, đang có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt,...

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo ông Lại Xuân Môn, việc phát huy dân chủ, cổ vũ tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự nghiệp chung của cán bộ, đảng viên; thúc đẩy tinh thần yêu nước; khơi dậy nhiệt huyết lao động, sản xuất, tinh thần tự tôn, tự trọng, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tiềm năng sáng tạo vĩ đại và khát vọng cống hiến của nhân dân, tạo thành động lực to lớn thúc đẩy phát triển đất nước nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn.

Công tác chính trị, tư tưởng phải gắn chặt, phải thấm sâu trên các lĩnh vực, địa bàn, trong từng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, công trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…, trở thành sức mạnh nội sinh của phát triển bền vững, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển hai con số, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng thời, công tác chính trị, tư tưởng phải góp phần quan trọng, trực tiếp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Hướng công tác này vào việc bồi đắp bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, xây dựng văn hóa, đạo đức của Đảng; kiên quyết làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ.

Ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh, là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đang đổi mới mạnh mẽ với quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

Dựa vào khoa học - công nghệ đưa đất nước tiến tới thu nhập cao

Trình bày tham luận tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cho rằng Việt Nam từ thu nhập trung bình tới thu nhập cao phải dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cả 3 động lực này đều được Đảng ta mở rộng nội hàm, tái định nghĩa theo cách tiếp cận mới, tạo ra không gian phát triển mở rộng hơn, khai phóng các nguồn lực mới để thúc đẩy tăng trưởng. Với 3 động lực này, chúng ta có thể tăng trưởng 2 con số.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, mỗi quốc gia có văn hóa riêng, có ngữ cảnh riêng, có trình độ phát triển và chế độ khác nhau. Do đó, việc tìm ra cách tiếp cận phù hợp để đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là quan trọng hàng đầu.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: TTXVN).

Cách tiếp cận của Việt Nam là đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh; tập trung vào nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.

Bên cạnh đó là hướng vào giải quyết các bài toán lớn của đất nước như tăng trưởng 2 con số, năng suất, chất lượng, quản trị quốc gia; tự chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược như là một cấu phần quan trọng của chủ quyền quốc gia, đi từ ứng dụng, sản phẩm, thị trường tới làm chủ công nghệ.

Để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thực sự trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng, việc đầu tiên cần làm là đo lường sự đóng góp của bộ 3 này tới tăng trưởng GDP.

Bộ Khoa học và Công nghệ coi đây là việc quan trọng đầu tiên và đang xây dựng phương pháp đo, ở cả cấp quốc gia và cấp địa phương.

Việt Nam là một trong những nước đầu tiên đặt mục tiêu đo lường tác động của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tới tăng trưởng GDP. Đo lường hiệu quả còn là giải pháp cơ bản để chống lãng phí,...

Việt Nam có đủ điều kiện, tiềm năng, dư địa để tăng trưởng kinh tế trên 10%

Thay mặt Đảng bộ Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày tham luận tại Đại hội Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn nhất trí cao với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là các mục tiêu phát triển đất nước, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%.

Ông Nguyễn Anh Tuấn nhìn nhận, yêu cầu tăng trưởng cao và bền vững ở mức hai con số trong giai đoạn tới đang đặt ra rất cấp bách, không thể chậm trễ để hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: TTXVN).

Về cơ sở thực tiễn để có thể tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn tới, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng trên nền tảng đã xây dựng và khát vọng chuyển mình vươn lên của dân tộc, Việt Nam có đủ điều kiện, tiềm năng, dư địa và tự tin để thực hiện mục tiêu này.

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn tới, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề xuất một số giải pháp chiến lược như: Đảm bảo duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, đảm bảo tự chủ chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế đất nước nhanh và bền vững cả trong trước mắt và dài hạn,...

Tiếp tục đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển các ngành kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khai thác hiệu quả hơn nữa các thị trường quốc tế, đa dạng hóa các thị trường, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực,...

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh các giải pháp nêu trên phải được thực hiện đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tập trung xử lý tốt các nút thắt, điểm nghẽn của tăng trưởng, đồng thời kích thích, phát huy mạnh mẽ các điểm tạo động lực tăng trưởng lan tỏa cho nền kinh tế.