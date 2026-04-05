Ba bụi tre “mọc” giữa biển hiện ra sao?

Ngày 5/4, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, 3 bụi tre trên mặt nước trước khu vực cầu Trần Phú vẫn chưa có dấu hiệu bị sóng biển đánh đổ. Phần thân và lá của chúng đã ngả vàng theo thời gian, gần như không còn sự sống.

Sau 5 tháng, 3 bụi tre vẫn tồn tại giữa biển Nha Trang (Video: Trung Thi).

Ông Lê Hữu Thành, trú tại phường Bắc Nha Trang chia sẻ: “Đây đúng là hiện tượng hiếm gặp. Người dân ban đầu nghĩ các bụi tre chỉ bị trôi dạt ra, phần gốc cắm xuống đất được vài hôm rồi sẽ bị sóng xô ngã. Không ngờ đã 4-5 tháng nay, chúng vẫn đứng vững giữa sóng gió như vậy, thật lạ”.

Người đàn ông này cũng cho rằng các bụi tre khó có thể tiếp tục sống, bởi loài cây này không thể sinh trưởng trong môi trường nước biển.

Hình ảnh chụp 3 bụi tre vào tháng 4 (Ảnh: Trung Thi).

“Tuy nhiên, qua sự việc này có thể thấy thân của loài cây này dẻo dai, chịu được sự khắc nghiệt của môi trường. Những loại cây khác khi gặp nước biển, lại chịu mưa gió liên tục, có lẽ đã khô và gãy đổ từ lâu”, ông Thành nói.

Hình ảnh chụp 3 bụi tre vào tháng 1 (Ảnh: Trung Thi).

Trước đó, sau trận lũ lịch sử tháng 11/2025 tại tỉnh Khánh Hòa, 3 bụi tre nêu trên bất ngờ xuất hiện giữa vùng biển cách bờ hơn 1km, khiến nhiều người dân địa phương cũng như du khách tò mò.

Một số người dân Nha Trang nhận định đây không phải hiện tượng quá hiếm, có thể do các bụi tre bị nước lũ cuốn ra biển rồi mắc lại tại khu vực này. Phần gốc cắm sâu xuống cát, trong khi thân cây vươn lên khỏi mặt nước.

Một con thuyền đánh cá của ngư dân đi qua khu vực 3 bụi tre (Ảnh: Trung Thi).

Một lãnh đạo phường Nha Trang cho biết các bụi tre này có thể từng mọc dọc bờ sông Cái và bị cuốn trôi ra biển trong trận lũ giữa tháng 11/2025. Do phần gốc có khối lượng lớn nên bị cắm xuống các cồn cát gần bờ, còn thân tre trồi lên mặt nước.

Cũng theo vị này, tre không thể sinh trưởng trong môi trường nước mặn. Theo thời gian, thân cây sẽ bị bào mòn, gãy đổ và chìm xuống đáy, trở thành nơi trú ẩn cho các loài sinh vật biển tại vịnh Nha Trang.