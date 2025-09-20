ACV hối thúc thu hồi khu đất sư đoàn không quân tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, trong đó đề nghị UBND TPHCM thu hồi khu đất 4,6ha tại sân bay Tân Sơn Nhất để đầu tư công trình phục vụ hàng không dân dụng.

Theo ACV, khu đất cần được sớm thu hồi để doanh nghiệp chuẩn bị cơ sở dữ liệu về đất đai cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất, đồng thời phù hợp với tiến độ kiến nghị Bộ Quốc phòng đưa khu đất nêu trên ra khỏi quy hoạch đất quốc phòng.

Khu đất 4,6ha hiện là sở chỉ huy của Sư đoàn không quân 370 (Ảnh: Google maps).

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, mặt bằng khu đất trên sẽ được chuyển lại cho ngành hàng không để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phục vụ hoạt động hàng không dân dụng.

Thời gian tới, ACV sẽ trình Cục Hàng không xem xét hồ sơ lập nhiệm vụ quy hoạch và báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. Doanh nghiệp sẽ triển khai lập quy hoạch ngay sau khi được phê duyệt nhiệm vụ; đồng thời lên phương án đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo quy hoạch sân bay giai đoạn 2020, định hướng đến 2030, tổng diện tích đất quy hoạch của sân bay Tân Sơn Nhất là khoảng 791ha, không bao gồm khu đất 4,6ha của Sư đoàn 370.

Bộ Xây dựng đang lập quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng tiếp nhận sản phẩm tài trợ là hồ sơ quy hoạch từ ACV.

Khu đất 4,6ha của Sư đoàn không quân 370 nằm sát nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Nam Anh).

Trước đó, ACV đề xuất sử dụng khu đất 4,6ha (sau khi đơn vị quân đội rời đi) để phục vụ các tiện ích phụ trợ cho nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo ước tính đến năm 2030, nhà ga T3 cần khoảng 1.600 chỗ đậu ô tô vào giờ cao điểm (chưa bao gồm chỗ đậu cho các hãng taxi, xe công nghệ). Trong khi đó, nhà xe hiện hữu với diện tích khoảng 2,2ha chỉ đáp ứng được 800 chỗ đậu xe.

Ngoài ra, nhà ga T3 cần không gian cho các dịch vụ hàng không, phi hàng không, các tiện ích lưu trú, ăn uống, khu văn phòng cho các hãng bay...; cải tạo cảnh quan cây xanh để tạo môi trường xanh xung quanh nhà ga; hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối...

Với dự báo tăng trưởng nêu trên, ACV cho rằng quỹ đất hiện hữu tại nhà ga T3 vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng quy mô công suất của nhà ga.