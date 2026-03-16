9 cán bộ Bộ Công an về nhận nhiệm vụ tại các xã biên giới Hà Tĩnh

Sáng 16/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và bố trí đối với cán bộ được điều động từ các cơ quan trực thuộc Bộ Công an về công tác tại công an các xã biên giới.

Theo quyết định, Thượng tá Uông Công Đức, Phó Trưởng phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được điều động giữ chức vụ Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh.

Trung tá Nguyễn Văn Phong, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh, được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định bổ nhiệm đối với 2 Phó Trưởng phòng tại lễ công bố (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng công bố quyết định bố trí 9 cán bộ được điều động từ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an về nhận công tác tại công an các xã biên giới.

Cụ thể, Thiếu tá Trương Tuấn Mẫn, từ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10), đến nhận công tác tại Công an xã Sơn Kim 1.

Đại úy Phạm Đình Quỳnh, từ Cục C10 đến Công an xã Sơn Hồng.

Thiếu tá Hoàng Văn Định, từ Cục C10 đến Công an xã Hương Xuân.

Thiếu úy Lê Đình Trạch, từ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K01) đến Công an xã Hương Bình.

Thượng úy Trần Đại Thành, từ K01 đến Công an xã Sơn Kim 2.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, trao quyết định cho các cán bộ được điều động về xã biên giới (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Thượng úy Đinh Văn Mạnh, từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) đến Công an xã Sơn Kim 2.

Đại úy Trần Minh Hải, từ K02 đến Công an xã Vũ Quang.

Đại úy Đậu Đức Vũ, từ K02 đến Công an xã Hương Xuân.

Thượng úy Phạm Lê Minh Hoàng, từ Học viện Chính trị Công an nhân dân đến nhận công tác tại Công an xã Sơn Hồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị các cán bộ trên cương vị mới cần nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình, phong tục, tập quán của địa phương; sớm ổn định công tác, phối hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị mới để bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ.