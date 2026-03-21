700 tỷ đồng cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu nhằm tăng năng lực thoát nước

TP Hà Nội đang gấp rút thi công 10 dự án chống ngập cấp bách, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 5.579 tỷ đồng, để giảm ngập úng trong mùa mưa bão năm 2026.

Trong đó, dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu là một trong những công trình trọng điểm, giúp dẫn nước từ sông Tô Lịch về trạm bơm Yên Sở, tăng khả năng tiêu thoát cho khu vực.

Công trình nằm trong nhóm giải pháp ưu tiên nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát. Với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, dự án tập trung xử lý các điểm nghẽn dòng chảy, qua đó giảm áp lực ngập úng khi mưa lớn xảy ra.

Dự án chia làm hai đoạn cải tạo chính. Đoạn đầu dài khoảng 4km, từ khu vực đập Quang đến Quốc lộ 1A.

Đoạn còn lại dài khoảng 1,8km, nối từ Quốc lộ 1A về khu vực trạm bơm Yên Sở. Đây là tuyến dẫn nước quan trọng của hệ thống thoát nước Hà Nội, tiếp nhận dòng chảy từ nhiều khu vực trước khi được bơm ra ngoài.

Không phải thực hiện giải phóng mặt bằng, dự án có điều kiện triển khai sớm nhiều hạng mục ngay từ đầu. Nhờ lợi thế này, quá trình thi công tránh được những vướng mắc thủ tục thường gặp ở các công trình hạ tầng.

Trên tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu, công nhân đang đồng loạt dựng kè bê tông dự ứng lực dọc hai bờ, kéo dài hơn 5km. Hạng mục này được triển khai để gia cố bờ sông, hạn chế sạt lở, đồng thời đảm bảo dòng nước lưu thông ổn định.

Nạo vét lòng sông cũng được triển khai đồng thời, với độ sâu trung bình khoảng 3,6m, nhằm cải thiện khả năng thoát nước.

Bên cạnh các hạng mục chính, dự án còn triển khai tuyến cống nối giữa sông Tô Lịch và hồ Linh Đàm. Tuyến này cho phép điều chuyển dòng nước giữa các khu vực theo từng thời điểm, qua đó giảm tải cho hệ thống thoát nước của Hà Nội khi xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Tại công trường, nhiều tổ thi công được bố trí cùng lúc, tập trung vào các phần việc dọc tuyến. Khối lượng công việc được đẩy nhanh nhằm bám sát tiến độ đã đặt ra.

Theo kế hoạch, ngày 30/4 được ấn định để hoàn thành các hạng mục chính phục vụ tiêu thoát nước. Sau thời điểm này, công trường sẽ chuyển sang giai đoạn hoàn thiện cảnh quan và các phần việc phụ trợ, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 6 năm nay.

Sống tại xã Đại Thanh, ông Nguyễn Bình Văn bày tỏ mong muốn dự án sớm hoàn thành để tình trạng ngập úng được cải thiện. Theo ông, nếu việc tiêu thoát nước được nâng lên, đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực sẽ bớt bị ảnh hưởng mỗi khi mưa lớn.

Tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu sau khi hoàn thiện được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đáng kể khả năng thoát nước cho khu vực phía Nam Thủ đô.