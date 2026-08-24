7 người trên xuồng chở bệnh nhân gặp nạn giữa dòng lũ Lạng Sơn

Trước đó, vào sáng 24/8, ông Nguyễn Văn Công (SN 1967, trú thôn Đồng Bụt, xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn) được đưa đến Trạm Y tế xã Yên Bình cấp cứu trong tình trạng nghi nhiễm trùng uốn ván.

Sau khi thăm khám, sơ cứu và thực hiện các biện pháp xử trí ban đầu, nhân viên y tế chỉ định chuyển ông Công lên tuyến trên tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, thời điểm này nhiều tuyến đường trên địa bàn bị nước lũ chia cắt, phương tiện đường bộ không thể lưu thông.

Chính quyền xã Yên Bình sau đó bố trí xuồng máy để đưa bệnh nhân ra khỏi khu vực ngập lụt. Trên xuồng có bệnh nhân cùng những người tham gia hỗ trợ vận chuyển, tổng cộng 7 người.

Nạn nhân vụ lật xuồng máy được ứng cứu an toàn (Ảnh: Nhật Minh).

Khi xuồng di chuyển được khoảng 200m, phương tiện gặp dòng nước chảy xiết và vướng vật cản dưới lòng sông dẫn đến gặp nạn.

Nhận được thông tin, UBND xã Yên Bình huy động lực lượng công an, quân đội cùng người dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Sau nỗ lực ứng cứu, cả 7 người trên xuồng được đưa vào bờ an toàn.

Trong số này, ông Công và 2 người khác được sơ cứu tại Trạm Y tế xã. Sau sự cố, chính quyền địa phương tiếp tục bố trí phương tiện đưa ông Công đến Bắc Giang để điều trị.

UBND xã Yên Bình cho biết, trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều khu vực bị cô lập, lực lượng chức năng đang duy trì phương án ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân và xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn phát sinh.