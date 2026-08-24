Phút thoát chết gang tấc khi tảng đá khổng lồ lăn thủng nhà ở Lạng Sơn

Trải qua một đêm ngủ chập chờn, ông Nguyễn Văn Hè (ở xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) chưa hết ám ảnh khoảnh khắc tảng đá khổng lồ từ trên núi lăn xuống, xuyên thủng cánh cửa rồi lao vào nhà.

Sáng 24/8, đoạn đường trước nhà ông Hè vẫn ngổn ngang các mảnh vỡ. Một số nhà hàng xóm xung quanh cũng bị ảnh hưởng, gạch đá và lớp vữa ở tường bị bung ra, một số đồ đạc hư hỏng nặng.

Khối đá nặng hàng tấn nằm giữa phòng khách nhà ông Hè (Ảnh: Người dân cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Hè cho biết, tối 23/8, sau hai ngày mưa tầm tã khiến tầng hầm bị ngập nước, vợ chồng ông phải di chuyển đồ đạc lên ngủ ở tầng 1.

Đang chìm dần vào giấc ngủ, ông Hè bị đánh thức bởi âm thanh rất lớn giống tiếng ô tô mất phanh lao vào nhà dân bên đường.

"Vài giây sau, một tảng đá khổng lồ xuyên qua cánh cửa, lao vào nhà khiến bụi đất mù mịt khắp phòng.

Cả gia đình hoảng hốt, chưa kịp hiểu chuyện gì. Cố trấn tĩnh lại, tôi mới nhận thấy khối đá lớn phải 4-5 người ôm mới xuể nằm bên cạnh mình”, ông nhớ lại.

Theo ông Hè, những khối đá này lăn xuống từ dãy núi nằm chắn trước nhà, cách chỗ ông ngủ khoảng 70m.

Sức nặng của khối đá khiến bộ cửa gỗ và bàn ghế tiếp khách bị nghiền nát. Một phần tường phía trước chỉ còn những mảng vỡ nham nhở, cột cổng làm bằng xi măng bị đổ một nửa.

"Một góc của khối đá chạm vào chân tôi nhưng không gây thương tích. May mắn cả gia đình đã thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc. Nếu tảng đá lệch thêm một chút nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra", ông bày tỏ.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc, không dấu hiệu nào từ trên núi đá cảnh báo sắp có sạt lở.

Cột cổng nhà ông Hè bị đổ, lối vào ngổn ngang các mảnh vỡ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo nhiều người dân tại khu vực này, lần đầu tiên trong đời họ chứng kiến những khối đá tảng lớn như vậy lăn trúng nhà ở.

Anh V. (người dân xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), cho biết dù sống cách nơi xảy ra sự việc khá xa, anh vẫn nghe được âm thanh lớn như tiếng sấm.

Đến hiện trường, anh nhìn thấy tảng đá kích thước lớn nằm trong nhà dân, một số lăn từ trên núi xuống đang vương vãi giữa đường.

"May mắn mọi người không ở trước nhà nên không bị nguy hiểm tính mạng. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy những khối đá lớn như vậy lăn trúng nhà dân", anh V. bày tỏ.

Lãnh đạo UBND xã Chi Lăng, cho biết sự việc không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng.

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 14 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Sáng 24/8, lực lượng chức năng tiếp tục khảo sát hiện trường, xác định vị trí sạt lở và đánh giá mức độ nguy hiểm.

UBND xã Chi Lăng khuyến cáo người dân tạm thời không lưu thông qua khu vực đá lăn.

Trong những ngày qua, địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã khiến một người tử vong tại xã Thái Bình do sạt lở đất làm sập nhà. Khoảng 3.070 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng. Trong đó, 220 nhà bị tốc mái, hư hỏng hoặc ảnh hưởng do sạt lở đất; khoảng 2.820 nhà bị ngập nước và hơn 30 công trình phụ bị ảnh hưởng.

Mưa lớn do bão số 4 gây ra lũ lớn trên nhiều sông, suối. Trong đó có sông Trung và sông Kỳ Cùng đều đã vượt mức báo động 3. Còn hồ chứa nước Bản Lải phải mở 3 cửa tràn xả sâu với lưu lượng hơn 800m3/s.