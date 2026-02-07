65 hòn đá có họa tiết bí ẩn tại xã rộng nhất Việt Nam

Ngày 7/2, ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận đơn vị đã có báo cáo gửi Cục Lâm nghiệp - Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk và UBND xã Buôn Đôn về việc phát hiện bãi đá có nhiều họa tiết bí ẩn được phát hiện tại lâm phần của đơn vị này.

Trước đó, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, ông Phạm Trung Kiên (cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn) phát hiện bãi đá có nhiều họa tiết kỳ lạ tại một quả đồi tại xã Buôn Đôn, thuộc lâm phần của Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Nhiều hòn đá có họa tiết lạ nằm trong Vườn quốc gia Yok Đôn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Những hòn đá này được sắp xếp ngay ngắn với rất nhiều họa tiết kỳ lạ, khắc sâu trên bề mặt. Cho rằng những hòn đá có giá trị về nghiên cứu văn hóa, lịch sử nên ông Kiên đã báo cáo lãnh đạo Vườn quốc gia Yok Đôn.

Theo ông Phạm Tuấn Linh, sáng 3/2, đơn vị đã phối hợp với đoàn công tác của UBND xã Buôn Đôn kiểm tra thực tế bãi đá có họa tiết lạ nêu trên.

Có 65 hòn đá có họa tiết lạ chưa rõ do phong hóa hay do con người tạo nên (Ảnh: Uy Nguyễn).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại hiện trường có 65 hòn đá có họa tiết lạ (uốn lượn, xoắn ốc, giống chiếc lá...), nằm rải rác tại 4 bãi đá.

"Chúng tôi chưa xác định được những họa tiết lạ là do phong hóa hay con người tạo nên nên đã có báo cáo để các đơn vị nghiên cứu, làm rõ", ông Linh cho hay.

Một lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, đơn vị đã giao Bảo tàng tỉnh và các bộ phận chuyên môn tiếp cận, ghi nhận, có báo cáo cụ thể. Sau đó, Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk để có kế hoạch nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ niên đại, giá trị văn hóa của những họa tiết trên những hòn đá này.