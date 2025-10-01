“Người dân còn kêu ca, phàn nàn thì công việc của Chính phủ còn vất vả”

Quan điểm này được Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ về đánh giá tình hình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sau 3 tháng để rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương, chuyển trạng thái từ quản lý sang chủ động, kiến tạo. Việc này, theo Thủ tướng, mang lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhất trí với ý kiến của các đại biểu về một số hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân, Thủ tướng nhấn mạnh chừng nào người dân còn kêu ca, phàn nàn, chừng đó công việc của Chính phủ còn phải gian nan, vất vả, đòi hỏi phải có giải pháp hiệu quả.

Cũng theo lời người đứng đầu Chính phủ, chừng nào địa phương còn chưa phát triển, chừng đó Chính phủ phải kiểm điểm, lo toan, thúc đẩy để phát triển.

Lãnh đạo Chính phủ giao các Phó Thủ tướng phụ trách bộ, ngành được phân công chỉ đạo và cùng bộ trưởng các bộ rà soát, xử lý các vấn đề đã được Bộ Chính trị kết luận. Kết quả xử lý phải báo cáo hằng tuần để kiểm điểm và báo cáo Bộ Chính trị.

Lưu ý tinh thần xuyên suốt là phải xử lý, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, theo quan điểm trách nhiệm của cấp nào, cơ quan nào thì cấp đó, cơ quan đó xử lý, Thủ tướng yêu cầu phải có tư duy đổi mới, tổ chức thực hiện quyết liệt, không cầu toàn, không nóng vội.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng công cụ, hệ thống đánh giá kết quả thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ theo thời gian thực, liên thông, kết nối, thống nhất thông tin, dữ liệu với hệ thống mạng đánh giá của Trung ương.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Các bên liên quan thành lập các Tổ công tác của Chính phủ để kiểm tra, đôn đốc, rà soát, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở địa phương.

Bộ Nội vụ được giao phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho người có quyết định nghỉ việc theo Nghị định số 178.

Thủ tướng yêu cầu đến ngày 10/10, phải hoàn thành dứt điểm việc chi trả chế độ cho tất cả các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31/8. Nếu chưa hoàn thành, phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, chính quyền địa phương.

Cho rằng năng lực cán bộ cơ sở chưa đồng đều, nhất là năng lực quản lý Nhà nước, năng lực về thể chế, kiến tạo, công nghệ thông tin và tinh thần trách nhiệm, Thủ tướng yêu cầu khắc phục khó khăn hiện nay khi công chức xã vừa thiếu vừa yếu.

Cũng theo lưu ý của người đứng đầu Chính phủ, các đơn vị cần hướng dẫn dứt điểm việc xác định vị trí việc làm, định biên biên chế ở cấp xã.

Chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện theo tinh thần “ai làm tốt nhất thì giao, không biết thì không quản”, “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, Trung ương không làm thay”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ đánh giá tình hình sau 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Mặt khác, người đứng đầu Chính phủ quán triệt loại bỏ ngay những quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, gây ách tắc. Đi kèm với đó, các đơn vị cần tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực như đất đai, quy hoạch, tài chính, tài sản, xây dựng, giao thông, cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp…

Theo lời người đứng đầu Chính phủ, tất cả đều phải nỗ lực, cố gắng để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành đồng bộ, thống nhất, trơn tru, toàn diện, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. “Tổ chức bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp cũng phải ngày càng tốt hơn”, Thủ tướng yêu cầu.