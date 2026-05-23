15 bao tải ghi "thuốc nổ ANFO" nằm trong kho một mỏ đá bỏ hoang

UBND tỉnh Phú Thọ đã có công văn yêu cầu chính quyền địa phương, cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, xử lý vụ việc phát hiện chất nghi là vật liệu nổ công nghiệp tại xã Lương Sơn.

Theo báo cáo của UBND xã Lương Sơn, ngày 21/5, công an xã phát hiện các bao tải nghi là thuốc nổ công nghiệp từ tin báo của người dân. Vị trí phát hiện tại kho của mỏ đá thuộc Công ty TNHH Flos Vina (mỏ đá Hàn Quốc), thuộc xóm Rụt, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Bao tải ghi thuốc nổ ANFO - 14 (Ảnh: Công an Nhân dân).

Mỏ đá này đã ngừng hoạt động từ khoảng năm 2010 đến nay, không có người quản lý, trông coi. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có 15 bao tải màu trắng, bên ngoài vỏ bao có ghi nhãn mác là "thuốc nổ ANFO".

UBND xã Lương Sơn đã chỉ đạo công an xã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bảo vệ hiện trường, không cho người không có nhiệm vụ tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường ban đầu, lập biên bản sự việc và ghi lời khai của người phát hiện; cắt cử lực lượng thường trực để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ tại khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công Thương, UBND xã Lương Sơn và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh, đánh giá hiện trạng, tính chất, mức độ nguy hiểm của số vật chất nghi là vật liệu nổ công nghiệp nêu trên.

Bên cạnh đó, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn khu vực; xử lý vụ việc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.