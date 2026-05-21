11 nghị quyết vừa ban hành giúp giảm 23.000 tỷ đồng chi phí thủ tục mỗi năm

Chính phủ vừa ban hành 3 nghị quyết về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) theo cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật tại Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội.

Chỉ trong vòng gần 1 tháng, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết, các bộ đã ban hành các văn bản theo thẩm quyền để đồng bộ với các nghị quyết. Các nghị quyết và thông tư này đã phân cấp 321 TTHC, bảo đảm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cốt lõi mà Trung ương giao.

Theo đó, Chính phủ đã cắt giảm hơn 28% ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư, tương ứng bãi bỏ 56/198 ngành, nghề và sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025.

So với Luật Đầu tư, tổng số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm đạt 40%, tương ứng bãi bỏ 95/237 ngành, nghề.

Cùng với đó, theo thống kê, 54,6% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024 đã được cắt giảm, trong đó riêng 11 nghị quyết vừa ban hành và thông tư của các bộ sẽ giúp cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm...

Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ tiếp tục phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD thông qua sửa đổi các nghị định, thông tư.

Để bảo đảm hiệu quả triển khai các nghị quyết, không gián đoạn việc cung cấp và thực hiện các dịch vụ hành chính sau phân cấp, Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hướng dẫn địa phương bố trí nguồn lực nhằm tiếp nhận, vận hành thông suốt các TTHC ngay khi quy định có hiệu lực và yêu cầu các tỉnh, thành phố.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương tiếp nhận, tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, đặc khu trên địa bàn thực hiện ngay các TTHC đã được phân cấp theo hướng dẫn của trung ương. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ ngay theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc do người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị.

Thủ tướng cũng nghiêm cấm các bộ, ngành, địa phương quy định thêm TTHC, ĐKKD hoặc ban hành các biện pháp quản lý khác làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp sau khi đã bãi bỏ, đơn giản hóa.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương rà soát, ban hành mới, sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hoặc biện pháp quản lý thay thế phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam, thay đổi phương thức quản lý Nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp...