Thứ trưởng kể về 15 ngày đêm thần tốc cắt giảm hàng trăm thủ tục hành chính

Con số này được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề cập trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5, khi trả lời câu hỏi của báo chí về việc thực thi chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong cải cách thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhắc lại tại cuộc họp Chính phủ mới đây, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, 50% thời gian giải quyết, 50% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh, đồng thời yêu cầu tập trung xóa bỏ 100% thủ tục không cần thiết.

Theo lãnh đạo Bộ Tư pháp, đây là một trong những giải pháp căn cơ thực hiện tăng trưởng kinh tế - xã hội. Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ phương án cụ thể để thực thi nhiệm vụ này, theo lời ông Nguyễn Thanh Tịnh.

Mới đây nhất, ngày 29/4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Đưa ra đánh giá chung, lãnh đạo Bộ Tư pháp khẳng định đây là nỗ lực rất lớn. “Phải nói là 15 ngày đêm thần tốc xây dựng phương án và tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Đây là nỗ lực, quyết tâm và hành động quyết liệt đúng theo tinh thần của Chính phủ mới”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh.

Thông tin về kết quả cụ thể, ông cho biết về mặt phân cấp, phân quyền, tổng số thủ tục hành chính Trung ương thực hiện giải quyết chỉ còn 1.570 thủ tục. Với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư, hiện có 198 ngành nghề và các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 60 ngành nghề.

Cùng với đó, các bộ, cơ quan đề xuất cắt giảm theo 8 nghị quyết của Chính phủ 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục hành chính, nâng tổng số thời gian giải quyết được cắt giảm là 51.419 ngày/97.020 ngày (đạt 52,9%), vượt chỉ tiêu được giao.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, các cơ quan còn tiếp tục đề xuất cắt giảm chi phí thủ tục hành chính với con số ước tính trên 23.000 tỷ đồng/năm. Đây là con số rất đáng kể đóng góp vào sự phát triển.

Ông Tịnh khẳng định chỉ trong chưa đầy một tháng vận hành Chính phủ mới đã thực hiện rất quyết liệt mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Về câu hỏi làm sao để cắt giảm thực chất, tránh mọc lại thủ tục, điều kiện kinh doanh mới, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh đây là vấn đề Thường trực Chính phủ chỉ đạo rất rõ với tinh thần triệt để chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Bộ Tư pháp khi thẩm định các nghị quyết cũng đều yêu cầu các bộ ngành đồng thời với việc cắt giảm, bãi bỏ thủ tục hành chính, thủ tục tiền kiểm phải có giải pháp thay thế để đảm bảo việc cắt giảm khả thi chứ không chỉ là hình thức, dựa trên số liệu.

“Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hậu kiểm thì yêu cầu thực thi pháp luật cũng phải tốt hơn, thực chất hơn. Để như vậy, pháp luật phải có chế tài. Ví dụ với các chủ thể đăng ký thông báo hoạt động phải trung thực, đăng ký ngành nghề kinh doanh nào phải đảm bảo đủ điều kiện, nếu không khi hậu kiểm, cơ quan Nhà nước sẽ thu hồi chứng chỉ nghề và cấm cá nhân, tổ chức đó kinh doanh, đồng thời xử phạt để đảm bảo việc thực thi pháp luật”, ông Tịnh nhấn mạnh.

Mặt khác, ông cho biết cơ quan quản lý Nhà nước cần tăng cường chuyển đổi số trong quản lý và tới đây sẽ triển khai hệ thống thông tin kiểm soát thủ tục hành chính.

Với tinh thần đó, việc mọc lại các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ được kiểm soát tốt hơn.