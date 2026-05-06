Khi hàng trăm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được cắt giảm

Vào cuối tháng 4, các bộ, ngành đã nỗ lực rà soát và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ĐKKD, TTHC. Theo đó, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm ĐKKD trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 14 Bộ, cơ quan.

Quá trình thực thi các Nghị quyết dự kiến sẽ giảm hơn 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho đối tượng chịu tác động so với năm 2024. Cụ thể là bãi bỏ 184 thủ tục, phân cấp giải quyết xuống địa phương 134 thủ tục và đơn giản hóa 349 thủ tục.

Đối với ĐKKD, 890 điều kiện bị bãi bỏ và 4 điều kiện được đơn giản hóa.

Người dân đang chờ giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh: Tố Linh).

Đồng thời, để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ ĐKKD, TTHC, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, ngay đầu tháng 5 này, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tập trung rà soát, cắt giảm ĐKKD, TTHC trong 4 lĩnh vực gồm: phòng cháy chữa cháy; thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường (ĐTM); và cấp phép xây dựng. Đây cũng là những nhóm lĩnh vực có mức độ tác động lớn tới nhiều chủ thể đầu tư, kinh doanh.

Có thể nói những chuyển động kể trên thể hiện quyết tâm cao nhất của Chính phủ trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số" theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương.

Tại Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIV), một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra là rà soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có pháp luật về đầu tư kinh doanh để tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn; huy động, khơi thông và giải phóng nhanh nguồn lực.

Kết luận số 18-KL/TW yêu cầu các bộ, cơ quan phải tiếp tục rà soát, cắt giảm tiếp 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện; 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết; 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC); cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý.

Trung ương đặt mục tiêu phấn đấu môi trường kinh doanh của Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Đây là mục tiêu đầy tham vọng, đòi hỏi nỗ lực vượt trội và cải cách quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh là trụ cột quyết định.

Trong bối cảnh phát triển với mục tiêu và khát vọng lớn, như đầu bài viết đã nêu, ngay những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ mới, Thủ tướng đã chỉ đạo cải cách môi trường kinh doanh, tập trung vào cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD, TTHC. Điều này đã chạm tới những điểm nghẽn cốt lõi đang cản trở động lực đầu tư, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ĐKKD, TTHC được nhìn nhận là một trong các giải pháp nhanh nhất, ngắn nhất nhằm tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp. Các nghị quyết và chỉ đạo nêu trên thể hiện sự chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực đáng ghi nhận của các bộ, ngành trong việc góp phần hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Tuy vậy, theo tôi, cũng cần nhận diện một số vấn đề để thực hiện tốt hơn nữa quá trình cải cách, đem lại hiệu quả trên thực tế và người dân, doanh nghiệp sớm cảm nhận được.

Chúng ta cần tiếp tục làm rõ ĐKKD được cắt bỏ hay đơn giản hóa, nếu là đơn giản hóa thì chất lượng đơn giản hóa như thế nào, tránh trường hợp chỉ sửa câu chữ? ĐKKD được cắt bỏ hoặc đơn giản hóa có phải là quy định đang tác động tới nhiều chủ thể đầu tư, kinh doanh hay không, có phải là quy định đang thực sự tạo rào cản đối với đầu tư, kinh doanh hay không? Cắt giảm ĐKKD có thực chất hay đơn giản là tích hợp? Quản lý chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" như thế nào hay chỉ đơn thuần chuyển ĐKKD sang quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật?...

Bên cạnh đó, việc cụ thể hóa quy định tại các văn bản hướng dẫn và khâu tổ chức thực thi cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới kết quả cải cách.

Thiết nghĩ việc đánh giá chất lượng của tiến trình cắt bỏ, đơn giản hóa ĐKKD, TTHC cần được thực hiện độc lập, khách quan; phản ánh được góc nhìn, nhận định của các chủ thể chịu tác động là nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Khơi thông động lực và nguồn lực của doanh nghiệp là nhân tố quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Do đó, cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng quy định về điều kiện kinh doanh là yêu cầu thường xuyên, liên tục.

Chúng ta kỳ vọng và tin tưởng nỗ lực cải cách tiếp tục được duy trì, nhân rộng và có sự vào cuộc đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực bởi hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp liên quan tới nhiều ngành, đan xen nhiều lĩnh vực. Đồng thời, cần theo dõi, đánh giá, giám sát quá trình này để nhận diện bất cập trên thực tế và kịp thời điều chỉnh, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của quy định.

Tác giả: TS Nguyễn Minh Thảo là Phó trưởng ban Phát triển doanh nghiệp và Môi trường kinh doanh - Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài chính.

