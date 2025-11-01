100% nạn nhân các vụ "bắt cóc trực tuyến" ở độ tuổi 18-22

Chiều 1/11, Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” được khai mạc tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), với mục tiêu chung tay hướng tới một không gian mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Ngày hội An toàn trực tuyến nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng và dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cùng Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, UBND thành phố Hà Nội đồng tổ chức.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Ảnh: H.N.).

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết tình trạng xâm hại, lạm dụng trẻ em trực tuyến đã và đang gia tăng trên toàn cầu.

Theo ông, tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã tiếp nhận và xử lý hơn 50 vụ bắt cóc trực tuyến, với 100% nạn nhân ở độ tuổi 18-22, và 90% là nữ.

"Đây thực sự là những con số khiến người lớn chúng ta phải suy nghĩ và đặt ra mệnh lệnh hành động mạnh mẽ và hiệu quả hơn, không chỉ đối với lực lượng chức năng mà còn đối với cả xã hội.

Chúng ta cần sự chung tay của toàn xã hội, từ gia đình, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ, đến các tổ chức quốc tế và cộng đồng", Thiếu tướng Lê Xuân Minh nói.

Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” (Ảnh: H.N.).

Cục trưởng Cục An ninh mạng nhấn mạnh chiến dịch "Không Một Mình" là một nỗ lực kịp thời, thúc đẩy hành động tập thể trong bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước “bắt cóc trực tuyến”.

Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong chưa đầy một tháng triển khai, chiến dịch “Không Một Mình” đã thu hút sự hưởng ứng của hơn 2.000 trường học trên toàn quốc, đạt hơn 500 triệu lượt tiếp cận trên không gian mạng.

Chiến dịch “Không Một Mình” cùng Ngày hội An toàn trực tuyến là hoạt động góp phần thực hiện Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.