10 tuyến đường nào có giá đất đắt nhất Cần Thơ theo bảng giá mới?

Ngày 3/3, HĐND TP Cần Thơ công bố bảng giá đất mới, theo bảng giá này, đất ở đô thị ghi nhận sự phân hóa mạnh mẽ, trong đó phường Ninh Kiều tiếp tục quy tụ những cung đường đắt đỏ nhất.

Đứng đầu danh sách các tuyến đường đắt nhất là Đại lộ Hòa Bình (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường 30 Tháng 4) với mức giá niêm yết là 177,8 triệu đồng/m2.

Xếp ngay sau đó là đường Nguyễn Trãi, đoạn từ cầu Nguyễn Trãi đến vòng xoay bến xe, với giá 114 triệu đồng/m2. Tuyến đường Lý Tự Trọng (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến đường Trương Định - khu vực Đại học Cần Thơ khu III) giữ mức giá cao với 109,4 triệu đồng/m2.

Một góc đô thị phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ (Ảnh: Mỹ Hân).

Các tuyến đường sầm uất khác như Trần Hưng Đạo (đoạn cầu Nhị Kiều đến Mậu Thân) có mức giá 106,4 triệu đồng/m2. Nhóm đường gồm Võ Văn Tần, Châu Văn Liêm, Hai Bà Trưng, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thái Học đồng mức 100,3 triệu đồng/m2. Đường 30 Tháng 4 (đoạn Hòa Bình đến Trần Ngọc Quế) có giá 98 triệu đồng/m2.

Không chỉ tập trung ở trục chính, giá đất tại các khu dân cư mới và các quận lân cận cũng có sự điều chỉnh đáng kể so với các năm.

Tại phường Cái Khế, đường Trần Văn Khéo (đoạn Nguyễn Trãi đến Lê Lợi) có giá lên tới 95,1 triệu đồng/m2. Khu vực đường Mậu Thân cũng dao động từ 55,9 triệu đến 85,1 triệu đồng/m2, tùy đoạn.

Tại các quận mới sáp nhập hoặc khu vực ngoại thành, bảng giá đất cũng được chi tiết hóa đến từng tuyến hẻm và khu dân cư như: Khu dân cư 91B, khu tái định cư Thới Nhựt, các tuyến đường tại phường An Bình, phường Cái Răng cũng đã có khung giá mới để phục vụ công tác quản lý và giao dịch bất động sản.

Theo đó, TP cũng ban hành quy định chi tiết về việc tăng, giảm giá trị thửa đất dựa trên lợi thế vị trí. Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ áp dụng mức cộng thêm 10% giá trị đối với các thửa đất sở hữu từ hai mặt tiền trở lên hoặc nằm ở vị trí đắc địa như đối diện, liền kề với công viên, chợ và trung tâm thương mại.

Ngược lại, những khu đất chịu ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường hoặc tâm linh như tiếp giáp, đối diện nghĩa trang, bãi rác, khu xử lý chất thải sẽ được giảm 10% so với giá niêm yết.