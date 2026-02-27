Bí thư Thành ủy Cần Thơ: Không chậm trễ các dự án trọng điểm

Ngày 27/2, Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp quan trọng nhằm đánh giá tiến độ và kết quả triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Cuộc họp tập trung thảo luận về các dự án như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ KMO - KM7), cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Bệnh viện Trung ương TP Cần Thơ và các dự án năng lượng.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Hồng Thắm).

Phần lớn các dự án đang vướng mắc

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ KMO - KM7) tại TP Cần Thơ, với tổng dự toán hơn 1.600 tỷ đồng, khởi công từ ngày 22/9/2025 và dự kiến hoàn thành vào 15/12/2027.

Tuy nhiên theo báo cáo, tiến độ thi công đang chậm đáng báo động, lũy kế giá trị thực hiện chỉ đạt 0,69%. Việc bàn giao mặt bằng đạt khoảng 48,81% chiều dài tuyến nhưng lại phân tán, gây khó khăn lớn cho việc thi công đồng bộ.

Đối với dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã cơ bản hoàn thành 100%, giải ngân được hơn 15.400 tỷ đồng. Dù vậy, dự án này đang đối mặt với vướng mắc nghiêm trọng về vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể.

Dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường) đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư và cơ sở pháp lý. Sở Y tế đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tái khởi động dự án, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo thành phố.

Quyết liệt trong khâu giải phóng mặt bằng

Trước tình hình chậm trễ của nhiều dự án trọng điểm, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng đã yêu cầu Đảng ủy, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chủ động nguồn vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Ông Tùng nhấn mạnh sự cần thiết của việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn, nhằm hoàn thành các công trình, dự án đúng kế hoạch.

Riêng đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7), Bí thư Thành ủy yêu cầu làm rõ nguyên nhân nhiều hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền đền bù để bàn giao mặt bằng, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục.

Ông Tùng cũng đồng ý đề xuất của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện cưỡng chế trong thời gian sớm nhất đối với các hộ dân không chấp hành sau khi đã thực hiện đầy đủ công tác tuyên truyền, vận động và chính sách đền bù, hỗ trợ.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các hộ đã nhận tiền đền bù phải khẩn trương bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công. Ông nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của các phường có công trình đi qua trong công tác giải phóng mặt bằng, xem đây là nhiệm vụ chính trị phải làm và yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần, hàng tháng.

“Dồn người vào, quyết tâm làm, nhất là việc giải phóng mặt bằng cần phải giải quyết nhanh, không để chậm tiến độ vì thời gian không còn nhiều”, ông Tùng phát biểu, thể hiện sự quyết tâm cao của lãnh đạo thành phố trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.