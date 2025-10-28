10 phường ở TPHCM cúp nước ngày 28-31/10

Ngày 28/10, các công ty cấp nước ở TPHCM, gồm: Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn, Tân Hòa, Gia Định, Thủ Đức thông báo kế hoạch tạm ngưng cấp nước. Việc cúp nước ở TPHCM để phục vụ thi công, bảo trì hệ thống trong những ngày cuối tháng 10.

Tại phường An Lạc: Cúp nước từ 9h30 đến 16h ngày 29/10, dọc tuyến đường Hồ Học Lãm (đoạn từ Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt) và các hẻm nhánh; khu dân cư Nam Hùng Vương - Bắc Trần Văn Kiểu; các tuyến đường số 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A khu Nam Long; đường Võ Văn Kiệt (từ An Dương Vương đến cầu Nước Lên - bên phải) và các hẻm nhánh.

Ngoài ra, từ 22h ngày 30/10 đến 4h ngày 31/10, công ty tiếp tục cúp nước tại khu vực đường số 7 (đoạn từ đường Tên Lửa đến Vành Đai Trong) cùng các tuyến đường Tên Lửa, Vành Đai Trong, Đỗ Năng Tế, số 1, 1A, 5, 17, 17A và các hẻm nhánh thuộc phường An Lạc.

TPHCM cúp nước ở 10 phường đến cuối tháng để bảo trì, thi công cống nước (Ảnh: An Huy).

Phường Chợ Lớn: Cúp nước từ 9h30 đến 11h ngày 29/10, ảnh hưởng đến hộ dân sống dọc các tuyến Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Châu Văn Liêm, Hồng Bàng, Nguyễn Trãi, Lương Nhữ Học, Triệu Quang Phục, Tản Đà, Lão Tử, Mạc Thiên Tích, Phù Đổng Thiên Vương, Ký Hòa và Nguyễn Án.

Phường An Đông: Cúp nước từ 23h ngày 29/10 đến 2h30 ngày 30/10, ảnh hưởng đến hộ dân sống dọc các tuyến An Bình, Trần Tuấn Khải, Bùi Hữu Nghĩa, Nhiêu Tâm, Huỳnh Mẫn Đạt, Nghĩa Thục, Chiêu Anh Các, Bạch Vân và Đào Tấn.

Phường Tân Hòa: Cúp nước từ 22h ngày 28/10 đến 5h ngày 29/10, tại hẻm 13 Trần Văn Hoàng và các hẻm nhánh.

Phường Bảy Hiền: Cúp nước từ 23h30 ngày 28/10 đến 5h ngày 29/10, ảnh hưởng đến hộ dân sống dọc các tuyến Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Minh Hoàng, A4, C18, Nguyễn Bá Tuyển, Lê Trung Nghĩa, Quách Văn Tuấn, Phan Bá Phiến, Nguyễn Thế Lộc, C22, cùng các hẻm nhánh, chung cư K300.

Phường Tân Bình: Cúp nước từ 23h30 ngày 30/10 đến 5h ngày 31/10, tại các tuyến Trường Chinh (số lẻ), Âu Cơ (số chẵn), Trương Công Định (số chẵn), Ba Vân và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Hòa: Cúp nước từ 14h đến 16h ngày 28/10, tại hẻm 55 Nguyễn Phúc Chu và các hẻm nhánh.

Phường Gia Định: Cúp nước từ 22h ngày 28/10 đến hết ngày 29/10, ảnh hưởng đến hộ dân sống ở các hẻm 280 và 282 đường Bùi Hữu Nghĩa.

Phường Tam Bình: Cúp nước từ 22h ngày 29/10 đến 5h ngày 30/10, ảnh hưởng khu phố 41-55 và khu phố 59-63.

Phường An Khánh: Cúp nước từ 22h ngày 28 và 30/10 đến 5h ngày 29 và 31/10, ảnh hưởng đến hộ dân sống dọc tuyến Lương Định Của (bên phải đường Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú) và đường Mai Chí Thọ (bên phải từ nút giao An Phú đến hẻm 257 Lương Định Của).