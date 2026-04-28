Zverev ghi dấu cột mốc ấn tượng, tiếp tục hành trình tại Madrid Open

Alexander Zverev đã thể hiện bản lĩnh vững vàng tại Madrid Open vào rạng sáng 28/4 khi vượt qua những khoảnh khắc chệch choạc cuối trận để tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng tại giải ATP Masters 1000 ở Tây Ban Nha.

Hạt giống số hai người Đức đã không thể kết thúc trận đấu khi dẫn 5-4 ở set hai và đối mặt với sự vùng lên của Terence Atmane, nhưng anh đã kịp thời lấy lại thế trận để giành chiến thắng chung cuộc 6-3, 7-6(2). Với thắng lợi kéo dài 1 giờ 37 phút trên sân Manolo Santana, tay vợt từng hai lần vô địch Madrid đã lần thứ 9 liên tiếp góp mặt ở vòng 4 sau 9 lần tham dự giải.

Alexander Zverev lần thứ 9 liên tiếp vượt qua vòng 3 tại Madrid Open (Ảnh: Getty).

Sau khởi đầu mùa giải 2025 không mấy ổn định – với điểm nhấn là vào chung kết Australian Open nhưng sớm dừng bước tại Indian Wells và Monte-Carlo – Zverev đã “đổi kịch bản” trong năm 2026. Chiến thắng trước Atmane giúp tay vợt số 3 thế giới (theo bảng xếp hạng PIF ATP) cùng với Jannik Sinner trở thành hai cái tên duy nhất lọt vào vòng 4 ở cả bốn giải Masters 1000 mùa này.

Sinner từng chặn đứng chuỗi tiến sâu gần đây của Zverev tại Indian Wells, Miami và Monte-Carlo, đều ở vòng bán kết. Hai tay vợt chỉ có thể tái ngộ tại Madrid nếu cùng tiến vào chung kết. Ở vòng tiếp theo, Zverev sẽ chạm trán Jakub Mensik, người đã tận dụng match-point thứ ba để đánh bại Karen Khachanov.

Theo thống kê, với thành tích 27 thắng và 6 thua tại Madrid, Zverev chỉ xếp sau các huyền thoại Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic và Andy Murray về số trận thắng nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

Trong lần đầu đối đầu Atmane tại đấu trường ATP, Zverev đã kết hợp sức mạnh quen thuộc từ cuối sân với những cú bỏ nhỏ tinh tế, qua đó phá vỡ lối chơi của tay vợt thuận tay trái này. Dù có thời điểm sa sút nhẹ ở cuối trận, anh vẫn kịp siết lại bằng loạt tie-break chắc chắn để khép lại chiến thắng.

Ở các trận đấu khác thuộc cùng nhánh đấu của Zverev, Daniil Medvedev và Flavio Cobolli đều giành chiến thắng thuyết phục. Medvedev vượt qua Nicolai Budkov Kjaer 6-3, 6-2, trong khi Cobolli đánh bại Adolfo Daniel Vallejo với cùng tỷ số. Medvedev đang dẫn Cobolli 2-0 trong đối đầu trực tiếp trước cuộc chạm trán vòng 4, dù hai người chưa gặp lại kể từ Bắc Kinh 2024.