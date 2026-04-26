Zverev bừng tỉnh sau cú trượt nhịp, thẳng tiến tại Madrid Open

Alexander Zverev đã giành chiến thắng trong trận ra quân dù có màn trở lại khá trắc trở tại Mutua Madrid Open vào tối 25/4. Hạt giống số hai người Đức vượt qua giai đoạn sa sút giữa trận để đánh bại Mariano Navone với tỷ số 6-1, 3-6, 6-3, qua đó nâng thành tích lên 9-0 ở các trận mở màn tại giải Masters 1000 trên mặt sân đất nện ở thủ đô Tây Ban Nha.

Zverev đang hướng tới danh hiệu Madrid thứ ba, anh để mất hai game giao bóng trong set hai nhưng nhanh chóng lấy lại sự tập trung để khép lại trận đấu sau 1 giờ 43 phút.

“Tôi chơi gần như hoàn hảo ở set một, rồi sau đó mất tập trung hoàn toàn. Set hai thực sự tệ, nhưng điều đó đôi khi xảy ra ở trận đầu tiên của một giải đấu. Chắc chắn tôi có thể tập trung tốt hơn, nhưng đẳng cấp thì vẫn ở đó. Set một và set ba là quần vợt rất chất lượng, và tôi cần tập trung vào điều đó”, Zverev chia sẻ.

Zverev khép lại lần chạm trán đầu tiên với Navone (hạng 45 thế giới) khi tận dụng thành công 4/8 cơ hội break-point. Tay vợt 28 tuổi đang sở hữu thành tích 19-0 trong mùa giải ở những trận mà anh thắng set đầu tiên. Dù chưa giành danh hiệu nào trong năm 2026, Zverev vẫn duy trì phong độ ổn định khi lọt vào bán kết ở 5/6 giải đấu trước Madrid và hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng trực tiếp (ATP Live Race To Turin), sau Jannik Sinner và Carlos Alcaraz.

Sau khi vô địch Madrid vào các năm 2018 và 2021, Zverev sẽ tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu thứ ba tại Caja Magica khi đối đầu Terence Atmane ở vòng ba. Tay vợt người Pháp (hạng 47 thế giới) trước đó gây bất ngờ khi đánh bại đồng hương và hạt giống số 30 Ugo Humbert với tỷ số 7-6(3), 7-6(5).

“Điều kiện thi đấu ở đây rất đặc biệt và tôi thực sự thích. Hoặc bạn sẽ yêu, hoặc sẽ ghét, chứ không có khoảng trung gian. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn, bóng nảy cao hơn và giao bóng cũng hiệu quả hơn. Tôi đã hai lần vô địch tại đây và hy vọng có thể giành thêm danh hiệu. Tôi luôn tận hưởng cảm giác thi đấu ở Madrid”, Zverev chia sẻ về điều kiện thi đấu trên cao.

Trong khi đó, Felix Auger-Aliassime và đương kim vô địch Casper Ruud cũng nhanh chóng giành vé vào vòng ba. Hạt giống số ba Auger-Aliassime, á quân Madrid 2024, đánh bại tay vợt vượt qua vòng loại Vilius Gaubas 6-3, 6-4 và sẽ chạm trán tài năng 20 tuổi người Bỉ Alexander Blockx, người vừa gây sốc khi loại hạt giống số 28 Brandon Nakashima 3-6, 6-3, 6-4.

Ruud tỏ ra đầy tự tin khi trở lại nơi anh giành danh hiệu lớn nhất sự nghiệp cách đây 12 tháng. Hạt giống số 12 người Na Uy dễ dàng vượt qua Jaume Munar 6-0, 6-1 và sẽ gặp Alejandro Davidovich Fokina, sau khi tay vợt này đánh bại Pablo Carreno Busta 6-3, 6-3.

Cũng trong ngày 25/4, Karen Khachanov và Jakub Mensik tạo nên cặp đấu vòng ba đầy sức mạnh khi cùng giành chiến thắng dễ dàng sau hai set. Khachanov (hạt giống số 13) đánh bại Adam Walton 6-2, 6-3, trong khi Mensik (hạt giống số 23) vượt qua Martin Damm 6-3, 6-4.

Trận đấu giữa Khachanov và Mensik tại Madrid sẽ là lần chạm trán thứ ba giữa hai tay vợt, sau khi Khachanov từng thắng trong trận chung kết Doha 2024 và vòng hai Indian Wells 2025. Người thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Zverev hoặc Atmane tại vòng bốn.