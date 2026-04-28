HLV Carrick lên tiếng cảnh báo tinh thần thi đấu của Man Utd

Man Utd đánh bại Brentford, chạm một tay vào vé dự Champions League

Chiến thắng 2-1 trước Brentford tại Old Trafford rạng sáng 28/4 giúp Man Utd tiến sát tấm vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, HLV Michael Carrick nhanh chóng hạ nhiệt sự hưng phấn, khẳng định toàn đội không nên “ăn mừng quá sớm” khi mục tiêu vẫn chưa hoàn tất.

Với 3 điểm giành được ở vòng 34 Ngoại hạng Anh, Man Utd hiện chỉ cần thêm 2 điểm trong 4 vòng đấu còn lại để chính thức góp mặt tại Champions League mùa tới, giải đấu mà họ đã vắng bóng kể từ mùa 2023-24. Thậm chí, Man Utd có thể sớm giành vé dự cúp châu Âu trước khi chạm trán Liverpool vào chủ nhật tới, nếu các đối thủ bám đuổi như Brighton và Bournemouth không thể giành chiến thắng các trận đấu ở vòng 35.

Dù đứng trước cơ hội lớn, HLV Carrick vẫn tỏ ra thận trọng trong phát biểu sau trận. “Chúng tôi đã tự đặt mình vào một vị thế rất tốt, nhưng đây là giải đấu khắc nghiệt và không dễ để giành chiến thắng. Những gì các cầu thủ thể hiện xứng đáng được ghi nhận, nhưng vé dự Champions League không phải là điều để ăn mừng quá đà”, ông chia sẻ.

Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh mục tiêu của đội bóng không chỉ dừng lại ở tấm vé dự cúp châu Âu, mà còn là việc duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng: “Chúng tôi muốn kết thúc mùa giải ở thứ hạng tốt nhất có thể, tiếp tục cạnh tranh và tích lũy thêm điểm số”.

Ở trận thắng Brentford, Man Utd giành trọn 3 điểm nhờ các pha lập công của Casemiro và Benjamin Sesko. Đáng chú ý, Casemiro đã có bàn thắng thứ 9 trong mùa giải, con số cao nhất của anh trong một mùa kể từ khi gia nhập Man Utd. Tiền vệ người Brazil nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, với những lời kêu gọi anh ở lại thêm một năm.

Dẫu vậy, Carrick xác nhận quyết định chia tay đội bóng vào cuối mùa của tiền vệ người Brazil sẽ không thay đổi. “Mọi thứ đã rất rõ ràng từ cả hai phía. Có lẽ chính sự rõ ràng đó giúp mọi thứ vận hành tốt hơn. Trong hoàn cảnh hiện tại, cậu ấy vẫn cống hiến hết mình và mang lại những khoảnh khắc quan trọng”, Carrick khẳng định.

Với phong độ ổn định và tinh thần tập trung, “Quỷ đỏ” đang đứng trước cơ hội lớn trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu. Tuy nhiên, như Carrick tiếp tục nhấn mạnh, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành.