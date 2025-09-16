Xác định nhà vô địch giải Pickleball VTVcab Open Cup 2025

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức lần lượt vinh danh các VĐV xuất sắc. Chức vô địch cao quý ở nội dung Đôi nam Open đã gọi tên cặp đôi Đỗ Minh Quân - Trương Vinh Hiển. Cặp đôi Trí chuột - Linh Muối về nhì.

Giải đấu kết thúc thành công tốt đẹp (Ảnh: BTC).

Ở nội dung Đôi nữ 4.5, cặp đôi Cao Phương Linh/Ngô Thu Hà đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất, trong khi Phạm Mừng/Lê Thị Dung về nhì. Hai cặp đôi Lương Kiều Trang/Nguyễn Thu Hương và Đinh Hải Yến/Nguyễn Thị Linh Đan đồng giải Ba.

Tương tự, ở nội dung Đôi nam 5.0, chức vô địch đã thuộc về Nguyễn Duy Hưng/Nguyễn Ngọc Minh. Vị trí thứ Nhì thuộc về cặp đôi Ngô Thành Hưng/Lê Đại Hải, và giải Ba được trao cho hai cặp đôi Ngô Minh Sơn/Đặng Quốc Trí cùng Nguyễn Khánh Nam/Nhật Quang.

Ở nội dung Đôi nữ 5.0, ngôi vị quán quân thuộc về cặp đôi Nguyễn Thị Bích Phượng/Bảo Khanh. Phương Anh/Nguyễn Thảo Anh giành giải Nhì, trong khi Đinh Nguyễn Thu Trang/Phạm Thị Minh Tâm và Phương Trang Anh/Phạm Ngọc Hà Vy cùng nhận giải Ba.

Ở nội dung VTVcab & Friends. Cặp đôi Nguyễn Hồng Vinh/Đinh Thắng đã chinh phục ngôi vị cao nhất ở nội dung Đôi nam, còn cặp đôi ca sĩ Phúc Đại/Hùng Min về Nhì. Giải Ba thuộc về Đoàn Kim Phú/Phạm Bình Dương và Nguyễn Trường Sơn/Trịnh Quốc Hưng.

Cuối cùng, ở nội dung Đôi nam nữ VTVcab & Friends, Nguyễn Phi Hùng/Nguyễn Thị Hoan giành chức vô địch. Vũ Quỳnh Hương/Nguyễn Đức Huy đạt giải Nhì, và hai cặp đôi Võ Thị Đường/Lâm Văn Duẩn cùng Tới Kim Cương/Hà Thị Hòa Bình đồng giải Ba.

Tại Lễ bế mạc ngày 14/9, ông Vũ Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc VTVcab, Trưởng ban tổ chức giải đã dành lời tri ân sâu sắc tới tất cả những người đã đồng hành cùng giải đấu.