Xác định đội bóng thứ ba thăng hạng Premier League

Bàn thắng ở phút bù giờ 90+5 của Oli McBurnie được định giá 215 triệu bảng (tương đương 7.613 tỷ đồng) khi giúp Hull City trở thành đội bóng thứ ba (sau Coventry City và Ipswich Town) thăng hạng Premier League.

Trận đấu tại sân Wembley diễn ra trong bối cảnh bóng đá Anh dậy sóng bởi bê bối “Spygate”. Trước đó, Southampton (đội từng đánh bại Middlesbrough ở bán kết) đã bị EFL loại khỏi trận chung kết do hành vi do thám trái phép đối thủ.

Dù được thay thế Southampton một cách may mắn, nhưng các cầu thủ Midlesbrough không cho thấy họ sẵn sàng trở lại Ngoại hạng Anh khi trải qua trận play-off nhàm chán khi không có nổi một cú sút trúng đích nào trong trận đấu. Thất bại trước Hull City là lần thứ 4 Midlesbrough để thua trong các trận play-off kể từ năm 1988 đến nay.

Trong khi đó Hull City dưới sự dẫn dắt của HLV Sergej Jakirovic sẽ thi đấu tại Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2017, tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng ở vòng play-off.

Hull hiện đã giành chiến thắng cả ba trận chung kết play-off Championship tại Wembley, sau khi đánh bại Bristol City năm 2008 và Sheffield Wednesday năm 2016. Ngoài ra họ cũng là đội đầu tiên kết thúc ở vị trí thứ sáu tại Championship nhưng vẫn giành quyền thăng hạng, kể từ CLB Blackpool làm được điều này vào năm 2010.

Đáng chú ý, người hùng của Hull City đã bày tỏ niềm vui không thốt nên lời sau bàn thắng giúp đội nhà thăng hạng. "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi không nói nên lời. Trận đấu này đã phản ánh đúng bản chất của chúng tôi, chúng tôi biết mình sẽ không thể kiểm soát bóng hoàn toàn.

Trận đấu diễn ra rất khó khăn dưới cái nóng gay gắt, Middlesbrough là một đội bóng hàng đầu. Chúng tôi biết mình sẽ gặp khó khăn nhưng chúng tôi cảm thấy mình sẽ có một cơ hội và tôi cảm thấy như thể bàn thắng đó được định sẵn cho mình. Tôi không nghĩ nó lại đến muộn như vậy, nhưng cảm giác thật tuyệt vời".

Trong khi Hull City ăn mừng suất thăng hạng, cuộc đua trụ hạng tại Premier League vẫn chưa ngã ngũ. Wolvers và Burnley đã chính thức xuống hạng, còn tấm vé cuối cùng sẽ được quyết định giữa West Ham và Tottenham Hotspur.khi vòng cuối Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào 22h tối nay (giờ Việt Nam).