Xác định 8 cặp đấu ở vòng 1/8 Euro 2024

8 cặp đấu ở vòng 1/8 Euro 2024 23h00 ngày 29/6: Thụy Sĩ - Italy 02h00 ngày 30/6: Đức - Đan Mạch 23h00 ngày 30/6: Anh - Slovakia 02h00 ngày 1/7: Tây Ban Nha - Georgia 23h00 ngày 1/7: Pháp - Bỉ 02h00 ngày 2/7: Bồ Đào Nha - Slovenia 23h00 ngày 2/7: Romania - Hà Lan 02h00 ngày 3/7: Áo - Thổ Nhĩ Kỳ

Sau lượt đấu cuối cùng ở bảng E và bảng F diễn ra vào đêm qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã xác định xong 16 đội bóng góp mặt ở vòng 1/8 Euro 2024.

Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp rơi vào nhánh đấu tử thần (Ảnh: GMS).

Đó là Đức (nhất bảng A), Thụy Sĩ (nhì bảng A), Tây Ban Nha (nhất bảng B), Italy (nhì bảng B), Anh (nhất bảng C), Đan Mạch (nhì bảng C), Slovenia (thứ 3 bảng C), Áo (nhất bảng D), Pháp (nhì bảng D), Hà Lan (thứ 3 bảng D), Romania (nhất bảng E), Bỉ (nhì bảng E), Slovakia (thứ 3 bảng E), Bồ Đào Nha (nhất bảng F), Thổ Nhĩ Kỳ (nhì bảng F), Georgia (thứ 3 bảng F).

Đáng chú ý, vòng knock-out Euro 2024 xuất hiện nhánh đấu tử thần khi có sự xuất hiện của Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha. Trong đó, trận đấu giữa Pháp và Bỉ được xem là trận cầu đinh ở vòng 1/8.

Đội thắng ở cặp đấu Pháp - Bỉ sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp Bồ Đào Nha - Slovenia ở tứ kết. Tương tự, đội thắng ở cặp Đức - Đan Mạch gặp đội thắng ở cặp Tây Ban Nha - Georgia ở tứ kết. Hai đội thắng cả các trận tứ kết này sẽ đụng độ ở vòng bán kết.

Đội tuyển Anh thêm một lần rơi vào nhánh đấu không quá khó khăn, chỉ có Italy, Hà Lan là những đối thủ trong top đầu thế giới ở nhánh này.

Còn lại, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Romania hay Slovakia là những "ngựa ô" của giải đấu. Trong bối cảnh Anh, Italy và Hà Lan đều khá nhạt nhòa, cơ hội để những đội bóng "ngựa ô" làm nên điều thần kỳ hoàn toàn có thể xảy ra.