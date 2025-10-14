Xác định 16 đội vào vòng chung kết bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam

Trận chung kết vòng loại khu vực phía Nam diễn ra rất gay cấn vào chiều qua. Sau trận chung kết này, Ban tổ chức (BTC) giải đã xác định đủ 16 đội lọt vào VCK.

Các trận đấu vòng loại diễn ra sôi nổi và nhiều kịch tính (Ảnh: H.D).

16 đội tham dự VCK Giải bóng đá, công nhân viên chức Việt Nam 2025 gồm 10 đội thuộc khu vực phía Nam là Công đoàn Đà Nẵng, Công đoàn Đồng Nai 1, Công đoàn Quảng Ngãi, Công đoàn Khánh Hòa, Sacombank, Sawaco, Công đoàn An Giang, Lê Bảo Minh, Công đoàn Đồng Nai 3 và Công đoàn TPHCM 2.

Cùng với 6 đội đến từ khu vực phía Bắc gồm Công đoàn Hải Phòng, Công đoàn Bắc Ninh 1, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Công an nhân dân, Công đoàn Hà Nội, Công đoàn Bắc Ninh 2.

VCK của giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 31/10 – 2/11, trên sân vận động thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM).

Tại VCK, ngoài các giải vô địch, á quân, hạng ba, BTC còn trao các giải cá nhân như cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất.