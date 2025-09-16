40 đội tham dự giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam 2025

Giải bóng đá công nhân viên chức (CNVC) Việt Nam 2025 được tổ chức với thể thức bóng đá 7 người, theo luật thi đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành.

Giải đấu năm nay hứa hẹn hấp dẫn (Ảnh: Q.Đ).

40 đội bóng tham dự giải là đại diện cho các công đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành. Các đội sẽ bắt đầu thi đấu từ vòng loại, theo hai khu vực phía Bắc (diễn ra ở Hà Nội) và phía Nam (diễn ra ở TPHCM).

Các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10. Sau đó, 16 đội bóng xuất sắc nhất sẽ giành quyền lọt vào vòng chung kết (VCK), diễn ra vào tháng 10, tại TPHCM.

Theo quy định của Ban tổ chức (BTC) giải, đối tượng tham dự giải đấu năm nay là các nam công nhân, viên chức, người lao động, có quốc tịch Việt Nam.

Họ đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có tổ chức Công đoàn, có hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế liên tục một năm trở lên.

Đây là năm thứ 3 giải đấu được tổ chức. Đội vô địch VCK toàn quốc của giải năm nay nhận 200 triệu đồng tiền thưởng.