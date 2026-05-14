World Cup U17 2026 xác định 38 đội tuyển tham dự, diễn ra ở đâu, khi nào?

Vòng chung kết World Cup U17 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, quy tụ 48 đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới. Đây là giải đấu diễn ra một năm một lần kể từ năm 2025 và là sân chơi đầy ý nghĩa với các cầu thủ 17 tuổi.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho thử thách ở World Cup U17 năm nay (Ảnh: AFC).

Theo cách phân bổ suất dự World Cup U17 của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ngoài chủ nhà Qatar thì châu Á có 8 suất tham dự. Số lượng các đội tham dự World Cup U17 2026 ở các khu vực khác gồm châu Âu (11 suất), Nam Mỹ (7 suất), châu Phi (10 suất), Bắc Trung Mỹ (8 suất), châu Đại Dương (3 suất).

Giải đấu năm nay đã xác định được 38/48 đội tuyển tham dự. Ở châu Á, ngoài chủ nhà Qatar thì 8 đội tuyển chính thức giành vé thông qua thành tích tại giải U17 châu Á 2026 gồm U17 Saudi Arabia, U17 Tajikistan, U17 Australia, U17 Uzbekistan, U17 Nhật Bản, U17 Trung Quốc, U17 Hàn Quốc và U17 Việt Nam.

Khu vực châu Âu đã xác định 11 cái tên tham dự gồm Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italy, Ireland, Romania, Serbia. 7 đội tuyển Nam Mỹ góp mặt gồm Brazil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela.

Khu vực Bắc Trung Mỹ cũng xác định xong 8 đại diện tham dự là Mỹ, Mexico, Costa Rica, Honduras, Panama, Jamaica, Cuba, Haiti. Khu vực châu Đại Dương có 3 đội tuyển tham dự là New Zealand, New Caledonia, Fiji. 10 đại diện châu Phi sẽ được xác định sau loạt trận vòng loại kết thúc vào ngày 20/5 tới.

U17 Australia và U17 Uzbekistan là đại diện châu Á ở World Cup U17 năm nay (Ảnh: AFC).

Sau nhiều lần lỡ hẹn, U17 Việt Nam giành vé dự World Cup U17 2026 sau khi đứng đầu bảng C giải châu Á 2026. Đoàn quân HLV Cristiano Roland thắng U17 Yemen 1-0, U17 UAE 3-2 và thua U17 Hàn Quốc 1-4.

Ở vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Australia vào 0h ngày 17/5. Sau khi giành vé dự World Cup, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình ở giải đấu châu lục với tâm lý thoải mái.