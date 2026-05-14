Giành vé dự World Cup, U17 Việt Nam nhận thưởng 1 tỷ đồng

U17 Việt Nam thắng U17 UAE 3-2, giành vé vào tứ kết

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE diễn ra rạng sáng nay (14/5, theo giờ Việt Nam), tại Saudi Arabia. Kết quả, U17 Việt Nam thắng 3-2.

U17 Việt Nam giành quyền vào tứ kết giải U17 châu Á 2026 và lọt vào VCK World Cup U17 năm nay (Ảnh: AFC).

Chiến thắng này cộng với việc U17 Hàn Quốc và U17 Yemen hòa 0-0 trong trận đấu diễn ra cùng thời điểm, đưa U17 Việt Nam lên dẫn đầu bảng C.

Đoàn quân của HLV Cristiano Roland (người Brazil) vào tứ kết giải U17 châu Á 2026, đồng thời toàn đội cũng chính thức giành được vé dự vòng chung kết (VCK) World Cup U17 năm nay, diễn ra ở Qatar.

U17 Việt Nam được VFF thưởng một tỷ đồng (Ảnh: AFC).

Sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố mức thưởng lên đến 1 tỷ đồng dành cho đội tuyển U17 Việt Nam. Đây là mức thưởng rất lớn đối với một đội bóng trẻ, ở lứa tuổi 17.

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đội tuyển U17 của nước ta giành được quyền tham dự World Cup.

Đối thủ của U17 Việt Nam ở tứ kết sẽ là U17 Australia. Đây là đội bóng từng thua U17 Việt Nam ở bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026, diễn ra cách đây ít tuần. Với tinh thần hưng phấn sau khi lọt vào VCK World Cup, đội tuyển U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục đánh bại U17 Australia ở tứ kết giải châu Á.