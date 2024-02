Vụ 5 cầu thủ CLB Bà Rịa Vũng Tàu bị khởi tố: VFF và VPF nhận được báo cáo

CLB Bà Rịa Vũng Tàu vừa có báo cáo gửi VFF và PVF với nội dung: "Công ty nhận được văn bản số 26/VPF- TCTĐ ngày 1/2 về việc đề nghị báo cáo sự việc báo chí đưa tin một số cầu thủ của CLB bị khởi tố, chúng tôi xin phản hồi thông tin như sau: vào ngày 24/12/2023, CLB Bà Rịa Vũng Tàu thi đấu lượt trận vòng 8 giải bóng đá hạng Nhất 2023-24 gặp CLB SHB Đà Nẵng trên sân vận động Bà Rịa và thua với tỷ số 1-3.

Do nhận thấy các cầu thủ thi đấu dưới sức mình, ngay sau trận đấu Ban huấn luyện CLB đã khẩn trương họp toàn đội. Đồng thời, ngày 25/12/2023, công ty chúng tôi gửi văn bản số 2512/CV.BRVT-2023 đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều tra xác minh dấu hiệu tiêu cực đối với trận đấu nêu trên".

5 cầu thủ Bà Rịa - Vũng Tàu dính nghi án cá độ (Ảnh: CLB Bà Rịa Vũng Tàu).

"Sáng ngày 1/2, trên trang thông tin của Báo Bà Rịa Vũng Tàu đã đăng tải bài viết 'Khởi tố 5 cầu thủ của CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu về tội đánh bạc' Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ văn bản hoặc thông tin chính thức nào của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Công ty cổ phần bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo chi tiết đến VFF và Công ty VPF ngay sau khi nhận được quyết định hoặc thông báo chính thức từ cơ quan có thẩm quyền", công văn của CLB Bà Rịa Vũng Tàu nêu rõ.

Trước đó, CLB Bà Rịa Vũng Tàu thông báo đã chấm dứt hợp đồng với 5 cầu thủ nghi cá độ: "Tiếp nhận thông tin từ phía cơ quan chức năng về sai phạm của một nhóm cầu thủ trong việc thi đấu tại giải bóng đá hạng nhất Quốc gia mùa 2023/24, Ban lãnh đạo CLB Bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu quyết định xử lý nghiêm bằng các hình thức chấm dứt hợp đồng lao động với các cá nhân sai phạm theo quy định.

Ngoài ra, CLB luôn thiện chí hợp tác và cung cấp những chứng cứ trong khả năng nhằm phục vụ việc điều tra của cơ quan chức năng".

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong trận đấu giữa CLB Bà Rịa Vũng Tàu và CLB SHB Đà Nẵng ở giải Hạng Nhất diễn ra ngày 24/12/2023 tại SVĐ Bà Rịa, 5 cầu thủ gồm thủ môn N.S.H (30 tuổi, quê Đồng Tháp), tiền đạo P.V.P. (20 tuổi, quê Hải Dương) và 3 tiền vệ gồm L.B.G.H (22 tuổi, quê Thanh Hóa), N.Q.H (20 tuổi, quê Đồng Nai), T.K.A (20 tuổi, quê Bến Tre), đã bàn bạc thống nhất đá dưới sức, và các đối tượng này đặt cược cho CLB SHB Đà Nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá. Kết quả trận đấu, CLB SHB Đà Nẵng thắng CLB Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số 3-1.

Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 cầu thủ thuộc CLB Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan tới vụ việc, ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF cho biết, ngay từ thời điểm có thông tin về vụ việc, VFF đã chỉ đạo Công ty VPF và Ban tổ chức giải trao đổi với lãnh đạo CLB Bà Rịa Vũng Tàu để chủ động xử lý.

Khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chính thức tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 cầu thủ này, VFF tiếp tục yêu cầu Công ty VPF và Ban tổ chức giải trao đổi với lãnh đạo CLB cũng như yêu cầu CLB có báo cáo chi tiết về sự việc. Những tài liệu liên quan sẽ được chuyển tới Ban chức năng của VFF để xem xét và sớm thông báo quyết định xử lý.

Trong nhiều năm qua, VFF và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công An đã có sự phối hợp rất chặt chẽ trong công tác phòng chống tiêu cực, đảm bảo an ninh, an toàn tại các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức và điều hành.