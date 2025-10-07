VinClub Golf 2025 khởi động với chuỗi trải nghiệm hoàng gia

Sân chơi golf cho giới tinh hoa quay trở lại

Được tổ chức tại hai miền Bắc - Nam, mùa thứ hai của giải đấu VinClub Golf có chủ đề “The Royal Moment”, hứa hẹn tạo nên sân chơi thể thao đẳng cấp, có tính chuyên môn cao cùng những trải nghiệm tinh hoa, khác biệt.

Giải đấu mở màn tại Vinpearl Golf Hải Phòng vào ngày 25-26/10. Sân golf 36 hố nằm trên đảo Vũ Yên với không gian sinh thái khoáng đạt, cảnh quan thơ mộng và độ thử thách cao hứa hẹn đem lại trải nghiệm đầy cảm hứng cho các golfer (người chơi golf).

Tiếp đó, ngày 1/11, giải tiếp tục chạm ngõ miền Nam tại Vinpearl Golf Léman TPHCM - sân golf 36 hố mới khai trương, ẩn mình giữa không gian sông nước Củ Chi xanh mát. Được đánh giá là một trong những sân chiến lược và dài bậc nhất châu Á với tổng chiều dài gần 7.700 yards (1 yard có chiều dài 0,91 mét), Vinpearl Golf Léman hứa hẹn đem đến những trải nghiệm thi đấu mới lạ và tràn đầy cảm hứng cho các thành viên VinClub.

Sân Vinpearl Golf Léman vừa khai trương tại TPHCM (Ảnh: Vinpearl).

VinClub Golf 2025 áp dụng thể thức thi đấu System 36 - shot-gun start - Handicap theo chuẩn quốc tế. Được bảo trợ chuyên môn bởi Vinpearl Golf, trọng tài quốc gia Bạch Cường Khang - Phó tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) và Học viện 72+ Golf Academy, giải đấu hứa hẹn sẽ đem đến những màn tranh tài đỉnh cao, kịch tính và chất lượng.

VinClub Golf 2025 - The Royal Moment có 60 giải thưởng hấp dẫn (40 giải miền Bắc và 20 giải miền Nam), với tổng trị giá lên tới 10 tỷ đồng, bao gồm:

3 giải HIO: mỗi giải gồm 3 xe VF 9 trị giá 1,7 tỷ đồng, 3 thẻ Vinpearl Golf Membership 10 năm trị giá 450 triệu và 1 siêu xe mặt nước WaterCar trị giá 960 triệu đồng do VietYatch tài trợ (riêng tại Hải Phòng).

3 giải Best Gross: tổng giá trị 126 triệu đồng/giải, gồm 30.000 VPoint, tour du thuyền cá nhân VietYatch 75 triệu đồng, ưu đãi 50% chơi golf 1 năm tại Vinpearl Golf và nhiều quà tặng từ nhà tài trợ.

36 giải nhất, nhì, ba bảng và 18 giải kỹ thuật, với phần thưởng VPoint và quà hiện vật cao cấp.

VinClub Golf 2025 - The Royal Moment có tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng.

The Royal Moment - Trải nghiệm hoàng gia khác biệt

Với chủ đề “The Royal Moment”, VinClub Golf 2025 mở ra chuỗi hoạt động độc bản, mang đậm phong cách hoàng gia, nơi thể thao, nghỉ dưỡng và nghệ thuật hòa quyện trong từng khoảnh khắc.

Theo đó, mỗi golfer đều được tài trợ toàn bộ chi phí, bao gồm thi đấu, nghỉ dưỡng, gala dinner, workshop (thảo luận) chuyên biệt.

Khác với các giải đấu thông thường, VinClub Golf 2025 - The Royal Moment còn mang đến chuỗi hoạt động được “đo ni đóng giày” cho cộng đồng tinh hoa. Đó là trải nghiệm cưỡi ngựa tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy, chiêm ngưỡng show mã thuật “The Royal Show”, dự tiệc Sunset Cocktail ngắm hoàng hôn tại bến du thuyền Vinhomes Royal Island, nghỉ dưỡng tại Sheraton Hải Phòng và tham gia workshop do Vinmec và Học viện Golf 72+ tổ chức.

Sân Vinpearl Golf Hải Phòng nhìn từ trên cao (Ảnh: Vinpearl).

Mùa giải đầu tiên năm 2024 từng khiến giới chuyên môn và cộng đồng golf dậy sóng với hơn 1.500 lượt đăng ký sau 7 ngày công bố, 400 golfer tham dự chính thức, hơn 25 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội cùng sự đồng hành của 15 thương hiệu cao cấp.

Bước sang mùa giải thứ hai, VinClub Golf 2025 - The Royal Moment tiếp tục khẳng định vị thế sân chơi thể thao đẳng cấp hàng đầu, đồng thời góp phần tái định nghĩa chuẩn mực golf cao cấp tại Việt Nam bằng những trải nghiệm khác biệt, được thiết kế riêng cho các thành viên tinh hoa.

Không đơn thuần là một giải đấu, VinClub Golf đã và đang trở thành một tuyên ngôn về phong cách sống - nơi các thành viên không chỉ tranh tài mà còn giao lưu, chia sẻ và gắn kết, nơi mà mỗi cú swing mở ra những kết nối giá trị cho cuộc sống.

Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của VinClub trong việc hiện thực hóa mục tiêu kết nối giá trị, trải nghiệm tinh hoa, mang đến cho các khách hàng thân thiết của hệ sinh thái Vingroup cơ hội tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm và quyền lợi hấp dẫn, đồng thời xây dựng cộng đồng thành viên đẳng cấp và bền vững.