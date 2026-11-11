Ở vòng chung kết 25m súng ngắn thể thao nữ ở giải vô địch bắn súng thế giới 2026 diễn ra vào ngày 10/11 tại Doha (Qatar), Trịnh Thu Vinh gây ấn tượng khi đạt 43 điểm sau 10 loạt bắn, chỉ kém nhà vô địch là Yang Jiin của Hàn Quốc đúng 1 điểm.

Dù chỉ giành huy chương bạc nhưng thành tích của Thu Vinh đã cân bằng kỷ lục thế giới trước đó của xạ thủ Esha Singh (Ấn Độ) lập được tại giải bắn súng thế giới ISSF World Cup diễn ra ở Munich (Đức) hồi tháng 5/2026. Mặc dù vậy đương kim vô địch Olympic Yang Jiin vẫn gây ấn tượng hơn khi lập kỷ lục thế giới mới với 44 điểm.

Trịnh Thu Vinh thi đấu ở vòng chung kết 25m súng ngắn thể thao nữ ở Giải Vô địch Bắn súng Thế giới 2026 (Ảnh: ISSF).

Đáng chú ý, thành tích của Thu Vinh là không dễ gì lập được, khi cách tính điểm ở vòng chung kết hoàn toàn khác với vòng loại. Theo đó mỗi xạ thủ có 10 lượt bắn, mỗi lượt sẽ có 5 viên đạn và mỗi viên đạn chỉ được tính 1 điểm nếu bắn trúng hồng tâm (từ 10.2 đến 10.9 điểm được xem là trúng hồng tâm).

Trong 10 loạt bắn, Thu Vinh có tới 4 loạt bắn đạt điểm tối đa (5 điểm), lần lượt ở các loạt 2, 4, 6 và 8 và có tới 43 lần bắn trúng hồng tâm để ghi điểm. Thậm chí ở loạt bắn thứ 10, Thu Vinh vẫn dẫn trước Jang Jiin 1 điểm (40-39) và đứng trước cơ hội giành tấm huy chương vàng thế giới.

Đáng tiếc ở loạt bắn 5 viên cuối cùng, Thu Vinh không giữ được tâm lý tốt và chỉ ghi thêm 3 điểm trong khi Yang Jiin chứng tỏ bản lĩnh khi ghi tiếp loạt điểm hoàn hảo 5/5 để khép lại cuộc đấu với tổng 44 điểm.

Dù không giành được huy chương vàng như kỳ vọng, nhưng Thu Vinh vẫn ghi dấu ấn khi trở thành VĐV đầu tiên giành suất dự Olympic 2028 cho thể thao Việt Nam.

Thành công ở giải đấu này cho thấy nỗ lực không biết mệt mỏi của Thu Vinh, sau khi cô thi đấu không đúng như kỳ vọng ở Asiad 20 diễn ra ở Nhật Bản hồi tháng 10 và chỉ giành được một tấm huy chương đồng ở nội dung đồng đội.

Ở kỳ Olympic Paris 2024 trước đó, thể thao Việt Nam từng đặt mục tiêu giành từ 12-15 suất và thực tế giành được 14 vé chính thức cùng 2 suất đặc cách. Mục tiêu cụ thể cho năm 2028 hiện vẫn chưa được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam công bố do vẫn đang tiến hành các đợt rà soát chuyên môn.

Với cá nhân Trịnh Thu Vinh, đây sẽ là lần thứ hai liên tiếp cô giành suất tham dự đại hội thể thao lớn nhất thế giới. Ở kỳ Olympic 2024, Thu Vinh đã thi đấu xuất sắc và lọt vào chung kết ở cả 2 nội dung, sau đó xếp hạng 4 chung cuộc nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và hạng 7 nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ.