U23 Việt Nam thiết lập một loạt kỷ lục mới sau trận thắng U23 Hàn Quốc

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

Trận thắng U23 Hàn Quốc bằng sút luân lưu tối 23/1 là trận đấu thứ 5 tại giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam bất bại. Trước đó, chúng ta có 4 trận thắng trước U23 Jordan (2-0), Kyrgyzstan (2-1), Saudi Arabia (1-0) và UAE (3-2).

Số trận bất bại này đã chính thức giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vượt qua kỷ lục 4 trận không thua của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm 2018, dưới thời HLV Park Hang Seo.

U23 Việt Nam xác lập một loạt kỷ lục mới (Ảnh: AFC).

Cách đây 8 năm, đội tuyển U23 Việt Nam có 4 trận không thua, gồm trận thắng U23 Australia 1-0, hòa Syria 0-0 ở vòng bảng, hòa Iraq 3-3 (sau đó thắng bằng sút luân lưu) ở tứ kết, sau đó hòa U23 Qatar 2-2 (sau đó thắng bằng sút luân) ở bán kết.

Nếu chỉ tính về số trận thắng trong thời gian bóng lăn (gồm 120 phút của hai hiệp chính và hai hiệp phụ), U23 Việt Nam ở năm 2026 bỏ xa đội tuyển U23 Việt Nam năm 2018: 4 chiến thắng của năm 2026 so với một chiến thắng của năm 2018.

Với hai bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc tối 23/1, U23 Việt Nam của năm 2026 cũng đã vượt qua kỷ lục ghi 8 bàn thắng của đội tuyển U23 Việt Nam năm 2018.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik ở giải năm 2026 ghi được tổng cộng 10 bàn: 2-0 trước Jordan, 2-1 trước Kyrgyzstan, 1-0 trước Saudi Arabia, 3-2 trước UAE, 0-3 trước U23 Trung Quốc và 2-2 trước U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á, giành hai huy chương tại giải U23 châu Á. Cho đến nay, chúng ta cũng là nền bóng đá duy nhất trong khu vực giành được huy chương ở sân chơi này.

3/5 nhà vô địch U23 châu Á, tính cho đến thời điểm này, từng là bại tướng của U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Năm 2018, U23 Việt Nam có huy chương bạc. Còn năm nay, chúng ta có huy chương đồng. Nền bóng đá còn lại từng tiến sát đến huy chương giải U23 châu Á, nhưng trắng tay, là U23 Indonesia ở giải năm 2024.

Cách đây hai năm, đội bóng xứ sở vạn đảo vào đến bán kết, nhưng họ thua U23 Uzbekistan 0-2 ở bán kết, sau đó thua tiếp U23 Iraq 1-2 ở trận tranh hạng ba. Cuối cùng, U23 Indonesia không giành được huy chương nào.

Có chi tiết không thể không nhắc đến, trong lịch sử các vòng chung kết U23 châu Á, mới chỉ có hai đội bóng ở Đông Nam Á từng thắng được U23 Hàn Quốc. Đội đầu tiên làm được điều này là U23 Indonesia năm 2024 và giờ là U23 Việt Nam.

Điều đáng chú ý, năm 2024, U23 Hàn Quốc thua U23 Indonesia tại tứ kết, cũng sau loạt sút luân lưu và cũng sau khi hai bên hòa nhau 2-2 sau 120 phút thi đấu của hai hiệp chính và hai hiệp phụ.

Cho đến thời điểm hiện tại, mới có 5 đội từng vô địch U23 châu Á, gồm Nhật Bản (hai lần), Iraq, Hàn Quốc, Uzbekistan và Saudi Arabia (mỗi đội một lần), thế nhưng 3 đội trong số này từng thua U23 Việt Nam.

Hai trong số 3 đội trên thua U23 Việt Nam trong năm nay, gồm U23 Saudi Arabia (ở vòng bảng) và U23 Hàn Quốc (tranh hạng ba). Riêng U23 Iraq thua U23 Việt Nam ở tứ kết giải năm 2018. U23 Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á thắng được nhiều nhà vô địch nhất trong lịch sử.