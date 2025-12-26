U23 Việt Nam đặt chân tới Qatar, sẵn sàng tạo kỳ tích ở giải châu Á

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), U23 Việt Nam đặt chân tới Qatar vào lúc 13h giờ địa phương (17h giờ Việt Nam). Đợt tập huấn tại Qatar đánh dấu sự khởi đầu cho guồng quay mới của đội tuyển U23 Việt Nam, hướng tới mục tiêu chinh phục giải U23 châu Á.

Toàn đội U23 Việt Nam tới Qatar (Ảnh: VFF).

Đáng chú ý, trong chuyến đi này, HLV trưởng Kim Sang Sik có thêm sự đồng hành của Trợ lý Đinh Hồng Vinh, người đã đảm nhiệm vai trò huấn luyện U22 Việt Nam trong thời gian HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

Ông Đinh Hồng Vinh dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự giải giao hữu Tứ hùng Panda Cup ở Trung Quốc với các đối thủ U22 Hàn Quốc, U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan. Đây là giải đấu được xem là tiền đề để U22 Việt Nam thi đấu thành công với tấm Huy chương vàng SEA Games 33.

Tuy nhiên, ngay trước ngày lên đường, đội tuyển U23 Việt Nam đã gặp tổn thất đầu tiên về lực lượng khi cầu thủ Đặng Tuấn Phong bị tái phát chấn thương trong buổi tập và buộc phải nghỉ ngơi để điều trị hồi phục. Quân số của đội trong giai đoạn tập huấn tại Qatar là 24 cầu thủ, trước khi Ban huấn luyện chốt danh sách 23 cầu thủ theo đúng quy định của giải U23 châu Á 2026.

Sau khi ổn định nơi lưu trú tại Doha, các cầu thủ nhanh chóng dùng bữa và nghỉ ngơi, trước khi bước vào buổi tập gym hồi phục lúc 18h cùng ngày theo giờ địa phương. Trong những ngày đầu tại Qatar, nhiệm vụ của toàn đội là điều chỉnh nhịp sinh học, trong bối cảnh múi giờ Qatar lệch 4 tiếng so với Việt Nam.

Chia sẻ về chuyến tập huấn, tiền đạo Lê Văn Thuận cho biết việc trở lại Qatar, nơi đội từng tập huấn vào tháng 10, mang lại những lợi thế nhất định.

“Một lần nữa trở lại đây giúp chúng tôi chủ động hơn trong sinh hoạt và tập luyện. Trước giải đấu, đội có thêm một trận giao hữu để hoàn thiện khâu chuẩn bị. Cá nhân tôi vẫn còn nhiều thiếu sót và sẽ cố gắng hoàn thiện thêm, trước hết là về tinh thần, sau đó là thể hình, thể lực, cùng toàn đội hướng tới mục tiêu chung”, Văn Thuận chia sẻ.

Các cầu thủ tranh thủ dùng bữa và lên phòng nghỉ ngơi hồi phục (Ảnh: VFF).

Hậu vệ Phạm Lý Đức nhấn mạnh sự chuẩn bị dài hơi của đội tuyển U23 Việt Nam cho đấu trường châu lục.

“Trước khi bước vào quá trình tập trung cho SEA Games, Ban huấn luyện đã xác định không chỉ chuẩn bị cho SEA Games mà còn hướng tới mục tiêu dài hơn là giải U23 châu Á. Sự chuẩn bị lúc này rất quan trọng bởi chúng tôi sẽ đối đầu với những đối thủ đẳng cấp châu lục, trong đó có chủ nhà Saudi Arabia. Toàn đội phải tập trung và cố gắng nhiều hơn nữa, cả trong phòng ngự lẫn tấn công”, Lý Đức khẳng định.

Trong khi đó, tiền vệ Khuất Văn Khang xem Huy chương Vàng SEA Games 33 là động lực lớn cho chặng đường phía trước. “Thành tích tại SEA Games vừa qua tiếp thêm rất nhiều động lực để chúng tôi hướng tới các giải đấu tiếp theo. Ở đấu trường châu Á, đội nào cũng mạnh, vì vậy toàn đội sẽ tập trung cho từng trận đấu một, nỗ lực giành kết quả tốt nhất”, Văn Khang nói.

Đánh giá về giai đoạn chuẩn bị hiện tại, HLV trưởng Kim Sang Sik cho rằng chức vô địch khu vực là bước đệm quan trọng nhưng không phải điểm dừng: “Vô địch Đông Nam Á là thành tích rất tốt ở thời điểm hiện tại, nhưng với sự cố gắng và nỗ lực, các cầu thủ sẽ không dừng lại ở đó.

Đội U23 Việt Nam không thể dậm chân tại chỗ mà phải tiếp tục thi đấu tốt ở những giải đấu đỉnh cao hơn. Tại VCK U23 châu Á sắp tới ở Saudi Arabia, các đối thủ mạnh hơn rất nhiều, vì vậy chúng tôi cần cải thiện những điểm còn hạn chế thông qua các buổi tập và họp rút kinh nghiệm”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bày tỏ niềm tin vào khả năng của các học trò, dựa trên kinh nghiệm thi đấu và những màn thể hiện tích cực trong các trận giao hữu quốc tế trước đó. “Trước SEA Games, các cầu thủ đã thi đấu giao hữu với những đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Uzbekistan và họ đều thể hiện tốt. Điều đó giúp chúng tôi có thêm niềm tin rằng U23 Việt Nam đủ khả năng chơi tốt tại giải U23 châu Á.

Tất nhiên, không có đối thủ nào dễ dàng, đặc biệt là chủ nhà Saudi Arabia, đội mạnh nhất bảng. Dù vậy, các cầu thủ của tôi ngày càng dày dạn kinh nghiệm và tự tin hơn, đó sẽ là nền tảng để toàn đội cùng nhau nỗ lực, chiến đấu vì những kết quả tốt”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Qatar, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Syria vào ngày 30/12 nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi, trước khi di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1/2026 để chính thức bước vào hành trình tại giải U23 châu Á 2026.

Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.